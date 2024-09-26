Универсальный помощник: 10 способов использования кислородного отбеливателя в уборке

Кислородный отбеливатель - это отличное средство для дезинфекции поверхностей, удаление пятен и устранение неприятных запахов в доме. Он является более мягкой и экологичной альтернативой обычному отбеливателю, поскольку не содержит хлора. В каких случаях использование кислородного отбеливателя будет оптимальным вариантом в уборке?
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание The Spruce рассказывает о тонкостях применения отбеливателей на основе кислорода в быту и уборке.
Кислородный отбеливатель эффективно удаляет стойкие пятна с тканей. Для активации его свойств нужно смешать столовую ложку отбеливателя с четырьмя чашками теплой воды.
Нанесите смесь на пятно, оставьте на несколько минут, а затем постирайте вещь, как обычно. Это позволяет легко избавиться даже от самых тяжелых загрязнений.
Чтобы сделать белые вещи более яркими, добавьте одну-две столовые ложки кислородного отбеливателя к стирке. Он работает лучше всего с теплой или горячей водой.
Вы можете использовать кислородный отбеливатель в жидкой или порошковой форме или выбрать стиральный порошок, содержащий этот компонент.
Кислородный отбеливатель поможет очистить и дезинфицировать кухонные поверхности. Для этого смешайте его с теплой водой и протирайте столешницы и другие поверхности чистой тряпкой. Такой раствор отлично подходит для регулярной уборки и удаления бактерий.
Кислородный отбеливатель, в отличие от хлорсодержащего, можно использовать для стирки как белых, так и цветных вещей. Это помогает сохранить яркость цвета.
Однако перед применением проверьте этикетку одежды и протестируйте отбеливатель на невидимой части ткани, чтобы убедиться, что она не повредит материал.
Кислородный отбеливатель поможет не только удалить пятна из постельных принадлежностей или игрушек вашего любимца, но и устранит неприятные запахи. Он не содержит агрессивных химикатов, поэтому безопасен для использования на вещах для животных.
Кислородный отбеливатель поможет избавиться от плесени, бактерий и плесени в холодильнике. Смешайте столовую ложку отбеливателя с двумя чашками теплой воды и протрите полки и ящики холодильника.
Кислородный отбеливатель идеально подходит для дезинфекции унитаза, столешницы, ванны и изразцов в ванной комнате. Смешайте две столовые ложки средства на 4 литра и нанесите на требующие очистки поверхности. Оставьте на 15 минут, затем смойте горячей водой.
Чтобы очистить затирку между плиткой, смешайте порошковый кислородный отбеливатель с водой до получения густой пасты. Нанесите на затирку и оставьте на 15 минут. После этого промойте горячей водой - ваша плитка будет выглядеть как новая.
Кислородный отбеливатель также можно использовать для очистки террас или патио. Он эффективно удаляет плесень и плесень без ущерба для растений. Для очищения большого пространства смешайте две столовые ложки отбеливателя на 4 литра воды. Нанесите раствор, оставьте на час, затем тщательно промойте поверхность.
Кислородный отбеливатель отлично подходит для очистки как внутренних, так и наружных кирпичных поверхностей. Смешайте 4 литра теплой воды с двумя столовыми ложками отбеливателя. Используйте губку или щетку для очищения кирпича, после чего смойте раствор чистой водой.
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