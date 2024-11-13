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Уникнути зморшок можна за допомогою овоча, який є у кожному домі: все про суперкористь

Як цибуля допомагає омолодити шкіру обличчя (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Позбутися зморшок та покращити стан шкіри можна за допомогою корисних властивостей цибулі. Такий овоч є в кожному домі та має багато переваг для молодості шкіри.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про всю користь цибулі та чи дієві колагенові маски для обличчя.

Як цибуля допомагає уникнути зморшок

Простий овоч може бути ще одним секретним засобом проти старіння, особливо серед людей старше 30 років. Мова йде про цибулю завдяки вражаючому вмісту вітаміну С і сірки.

Зокрема, багатий у ріпчастої цибулі хімічний склад. В ній містяться вітаміни групи В, мідь, калій, марганець, фосфор, сірка та хром. Всі ці елементи перетворюють звичайну цибулю на справжній суперпродукт.

Різноманітні поживні речовини та добавки використовуються для покращення здоров’я шкіри та збереження молодості шкіри.

Цибуля також має антиоксидантну дію, тому здатна захищати клітини від руйнування. Завдяки їм шкіра довше виглядає молодою, рівною та гладенькою.

Однак, перед прийомом будь-яких добавок варто проконсультуватись з лікарем.

Раніше ми повідомляли, чим категорично не можна змивати макіяж.

Також косметолог показувала комплекс вправ, які підтягнуть шкіру обличчя.

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайт Mayo clinic, Medical news today та The Mirror.

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