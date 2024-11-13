Избежать морщин можно с помощью овоща, который есть в каждом доме: все о суперпользе

Как лук помогает избежать морщин

Простой овощ может быть еще одним секретным средством против старения, особенно среди людей старше 30 лет. Речь идет о луке благодаря поразительному содержанию витамина С и серы.

В частности, богатый в репчатом луке химический состав. В нем содержатся витамины группы В, медь, калий, марганец, фосфор, сера и хром. Все эти элементы превращают обычный лук в настоящий суперпродукт.

Различные питательные вещества и добавки используются для улучшения здоровья и сохранения молодости кожи.

Лук также обладает антиоксидантным действием, поэтому способен защищать клетки от разрушения. Благодаря им кожа дольше выглядит молодой, ровной и гладкой.

Однако перед приемом любых добавок следует проконсультироваться с врачом.