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Избежать морщин можно с помощью овоща, который есть в каждом доме: все о суперпользе

Как лук помогает омолодить кожу лица (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Избавиться от морщин и улучшить состояние кожи можно с помощью полезных свойств лука. Такой овощ есть в каждом доме и имеет много преимуществ для молодости кожи.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает о всей пользе лука и действенны ли коллагеновые маски для лица.

Как лук помогает избежать морщин

Простой овощ может быть еще одним секретным средством против старения, особенно среди людей старше 30 лет. Речь идет о луке благодаря поразительному содержанию витамина С и серы.

В частности, богатый в репчатом луке химический состав. В нем содержатся витамины группы В, медь, калий, марганец, фосфор, сера и хром. Все эти элементы превращают обычный лук в настоящий суперпродукт.

Различные питательные вещества и добавки используются для улучшения здоровья и сохранения молодости кожи.

Лук также обладает антиоксидантным действием, поэтому способен защищать клетки от разрушения. Благодаря им кожа дольше выглядит молодой, ровной и гладкой.

Однако перед приемом любых добавок следует проконсультироваться с врачом.

Раньше мы сообщали, чем категорически нельзя смывать макияж.

Также косметолог показывала комплекс упражнений, которые подтянут кожу лица.

При написании материала использовались следующие источники: сайт Mayo clinic, Medical news today и The Mirror.

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