Избежать морщин можно с помощью овоща, который есть в каждом доме: все о суперпользе

Избавиться от морщин и улучшить состояние кожи можно с помощью полезных свойств лука. Такой овощ есть в каждом доме и имеет много преимуществ для молодости кожи.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает о всей пользе лука и действенны ли коллагеновые маски для лица.
Простой овощ может быть еще одним секретным средством против старения, особенно среди людей старше 30 лет. Речь идет о луке благодаря поразительному содержанию витамина С и серы.
В частности, богатый в репчатом луке химический состав. В нем содержатся витамины группы В, медь, калий, марганец, фосфор, сера и хром. Все эти элементы превращают обычный лук в настоящий суперпродукт.
Различные питательные вещества и добавки используются для улучшения здоровья и сохранения молодости кожи.
Лук также обладает антиоксидантным действием, поэтому способен защищать клетки от разрушения. Благодаря им кожа дольше выглядит молодой, ровной и гладкой.
Однако перед приемом любых добавок следует проконсультироваться с врачом.
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Также косметолог показывала комплекс упражнений, которые подтянут кожу лица.
При написании материала использовались следующие источники: сайт Mayo clinic, Medical news today и The Mirror.