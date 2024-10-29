Ефект з першого разу: косметолог показала комплекс вправ, які підтягнуть шкіру обличчя

Отримати здорову, молоду та пружну шкіру обличчя можна за допомогою простих вправ. Косметолог показала вправи, які підтягують та покращать стан шкіри обличчя з першого разу.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку косметолога Ольги Позднякової.

Комплекс вправ

Експерт радить робити міні-комплекс вправ під час вмивання один або два рази на день.

Потрібно спочатку нанести засіб - це може бути пінка або гель для вмивання. Його потрібно рознести на всю зону обличчя, шиї та декольте.

Спочатку потрібно легкими рухами пальців натискати над ключицями.

Далі пропрацьовуємо зону шиї м'якими рухами подушечками пальців. Після цього переходимо на зону другого підборіддя - глибоко пропрацьовуємо кісточками пальців до вух і вниз по шиї.

Зону підборіддя потрібно ніби витягувати пальцями донизу.

"Пропрацьовую жувальні м'язи, привідкриваємо рота і рухають із під лінії щелепи та до гори в глибину, це може бути боляче", - каже косметолог.

Зону міжбрів'я та над бровою пропрацьовуємо гачками пальців від початку до кінця.

В кінці кісточками пальців груповими рухами потрібно пропрацювати абсолютно увесь лоб. Завершити комплекс вправ потрібно легкими погладжуючими рухами поверхні обличчя.

Вищезгадані вправи можуть бути корисними для підтягнення контуру обличчя та поліпшення тонусу шкіри. Варто робити вправи регулярно, краще - щодня, для досягнення видимих результатів.

Поєднання здорового способу життя, правильного харчування та застосування засобів догляду за шкірою може значно покращити стан обличчя.