Уникнути зморшок можна за допомогою овоча, який є у кожному домі: все про суперкористь

Позбутися зморшок та покращити стан шкіри можна за допомогою корисних властивостей цибулі. Такий овоч є в кожному домі та має багато переваг для молодості шкіри.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про всю користь цибулі та чи дієві колагенові маски для обличчя.

Як цибуля допомагає уникнути зморшок

Простий овоч може бути ще одним секретним засобом проти старіння, особливо серед людей старше 30 років. Мова йде про цибулю завдяки вражаючому вмісту вітаміну С і сірки.

Зокрема, багатий у ріпчастої цибулі хімічний склад. В ній містяться вітаміни групи В, мідь, калій, марганець, фосфор, сірка та хром. Всі ці елементи перетворюють звичайну цибулю на справжній суперпродукт.

Сірка, яка відповідальна за різкий запах цибулі, здатна посилити виробництво нашим організмом колагену - білка, якого особливо багато в шкірі. Однак у віці після 30 років рівень природного колагену починає знижуватись, що призводить до появи зморшок і тонких ліній.

Різноманітні поживні речовини та добавки використовуються для покращення здоров’я шкіри та збереження молодості шкіри.

Як гарне джерело вітаміну С, цибуля може підтримувати утворення та підтримку колагену, який забезпечує структуру шкіри та волосся.

Цибуля також має антиоксидантну дію, тому здатна захищати клітини від руйнування. Завдяки їм шкіра довше виглядає молодою, рівною та гладенькою.

Чи дієві маски з колагеном

Дослідження доводять користь косметичних засобів на основі колагену для боротьби зі зморшками. Сам колаген є великою молекулою, яка не може проникнути через поверхневий шар шкіри, якщо вона не у формі "гідролізованого колагену".

Він складається з набагато менших фрагментів, які борються з видимими ознаками старіння ззовні, але все одно не можуть проникати дуже глибоко, коли є частиною кремів і масок.

Краще не витрачати гроші на покупку колагенових масок, кремів і сироваток, оскільки єдина перевага, яку ви отримаєте від нанесення колагену безпосередньо на шкіру - це мінімальне зволоження.

Єдині маски для обличчя, креми та сироватки, які ефективно працюють - це проколагенові продукти або ті, що містять пептиди. Саме вони стимулюють колаген. Натомість можна підвищити рівень колагену за допомогою добавок.

Все тому, що вони швидше всмоктуються в кров, ефективно усуваючи ознаки старіння зсередини, а також зміцнюючи здоров’я нігтів.

Однак, перед прийомом будь-яких добавок варто проконсультуватись з лікарем.