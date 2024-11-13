Избежать морщин можно с помощью овоща, который есть в каждом доме: все о суперпользе
Избавиться от морщин и улучшить состояние кожи можно с помощью полезных свойств лука. Такой овощ есть в каждом доме и имеет много преимуществ для молодости кожи.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает о всей пользе лука и действенны ли коллагеновые маски для лица.
Как лук помогает избежать морщин
Простой овощ может быть еще одним секретным средством против старения, особенно среди людей старше 30 лет. Речь идет о луке благодаря поразительному содержанию витамина С и серы.
В частности, богатый в репчатом луке химический состав. В нем содержатся витамины группы В, медь, калий, марганец, фосфор, сера и хром. Все эти элементы превращают обычный лук в настоящий суперпродукт.
Сера, отвечающая за резкий запах лука, способна усилить производство нашим организмом коллагена - белка, которого особенно много в коже. Однако в возрасте после 30 лет уровень природного коллагена начинает снижаться, что приводит к появлению морщин и тонких линий.
Различные питательные вещества и добавки используются для улучшения здоровья и сохранения молодости кожи.
Как хороший источник витамина С, лук может поддерживать образование и поддержание коллагена, обеспечивающего структуру кожи и волос.
Лук также обладает антиоксидантным действием, поэтому способен защищать клетки от разрушения. Благодаря им кожа дольше выглядит молодой, ровной и гладкой.
Действенные ли маски с коллагеном
Исследования доказывают пользу косметических средств на основе коллагена для борьбы с морщинами. Сам коллаген является большой молекулой, которая не может проникнуть через поверхностный слой кожи, если она не в форме гидролизованного коллагена.
Он состоит из гораздо меньших фрагментов, которые борются с видимыми признаками старения снаружи, но все равно не могут проникать слишком глубоко, когда являются частью кремов и масок.
Лучше не тратить деньги на покупку коллагеновых масок, кремов и сывороток, поскольку единственное преимущество, которое вы получите от нанесения коллагена непосредственно на кожу - это минимальное увлажнение.
Единственные маски для лица, кремы и сыворотки, которые эффективно работают - это проколагеновые продукты или те, что содержат пептиды. Именно они стимулируют коллаген. Вместо этого можно повысить уровень коллагена с помощью добавок.
Все потому, что они быстрее впитываются в кровь, эффективно устраняя признаки старения изнутри, а также укрепляя здоровье ногтей.
Однако перед приемом любых добавок следует проконсультироваться с врачом.
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При написании материала использовались следующие источники: сайт Mayo clinic, Medical news today и The Mirror.
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