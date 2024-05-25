Уникнути бруду і подразнення шкіри: для чого мити пензлі для макіяжу

Чому треба мити пензлі для макіяжу

Пензлики для макіяжу легко стають "притулком" для мікробів, які можуть завдати шкоди вашій шкірі - спричинити подразнення або призвести до інфекції. Адже залишки макіяжу, олії та бруду є ідеальним середовищем для розмноження бактерій.

Крім цього, залишки пігменту можуть призводити до злипання ворсинок пензлика і перешкоджати рівномірному та чистому нанесенню тону. Тому рекомендують мити пензлики для макіяжу кожні 7-10 днів.

Як правильно мити пензлі для макіяжу

Існує кілька поширених побутових засобів, які можна використовувати для очищення пензликів для макіяжу.

Деякі з них найпростіших варіантів:

мийний засіб для посуду: може ефективно видалити залишки макіяжу, які вже застигли;

може ефективно видалити залишки макіяжу, які вже застигли; оцет і лимон: таке поєднання - чудовий засіб для дезінфекції, що ефективно вбиває мікроби і надає пензликам приємного запаху після чищення;

таке поєднання - чудовий засіб для дезінфекції, що ефективно вбиває мікроби і надає пензликам приємного запаху після чищення; дитячий шампунь: чудово справляється з очищенням пензликів для макіяжу та дбайливо ставиться до щетини.

Покроковий процес миття пензлів складається з наступних етапів:

Промивання

Візьміть пензлі і промийте тільки кінчики, використовуючи теплу проточну воду. Це допоможе змити залишки засобів для макіяжу.

Проте, намагайтеся не намочити всю м'яку частину пензля, оскільки тепла вода може розчинити клей, який скріплює ручку і ворсинки пензля.

Вимийте пензлик мийним засобом

Для цього кроку ви можете використовувати мийний засіб, або м'який шампунь. Влийте столову ложку будь-якого з цих двох шампунів у миску з теплою водою.

Не використовуйте мило для щіток, оскільки це може призвести до пересихання щетини.

Спіньте і "помасажуйте" ворсинки

Змішайте в мисці шампунь і воду, занурте кінчики щіток у суміш. Ви також можете помасажувати кінчики пензликів у долоні, щоб створити більше піни та очистити їх від залишків макіяжу.

Прополощіть ворсинки

Вдруге промийте кінчики щіток проточною водою.

Як мити пензлі для макіяжу (ілюстрація: Freepik)

Повторіть процес

Повторіть миття шампунем і ополіскування, поки не помітите, що вода, яка стікає з щітки, стала прозорою. Це ознака того, що на ваших пензликах більше немає залишків макіяжу.

Вичавіть воду

Переконавшись, що пензлі чисті, видавіть зайву воду з ворсинок за допомогою чистих сухих паперових рушників.

Висушіть пензлики

Тепер, коли пензлі трохи підсохли після віджимання, покладіть їх на сухий рушник.

Переконайтеся, що кінчики пензлів звисають з краю, а не лежать на поверхні стоять вертикально. Якщо покласти пензлі вертикально, вода може стікати по щетині і призвести до розклеювання.

Зазвичай, пензлі сохнуть день або близько того. Ви також можете залишити їх сушитися на ніч.

Не варто хвилюватися, якщо після очищення пензлі для макіяжу будуть жорсткими. Щоб розв'язувати цю проблему, нанесіть трохи кондиціонера на ворсинки і промийте водою. Потім залиште пензлі сушитися. Такий спосіб допоможе пом'якшити ворсинки.