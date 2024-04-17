Прихована небезпека: як туш шкодить здоров'ю очей

Напевно, туш - один з елементів декоративної косметики, який є ледь не у кожної жінки, яка робить макіяж. Але такий простий засіб підкреслення погляду може спровокувати серйозні захворювання очей.

Чому туш шкідлива

Хоча більшість подразнень очей, викликаних макіяжем, є тимчасовими і не критичними, деякі з них можуть бути серйозними при несвоєчасному виявленні і лікуванні.

Якщо засіб для макіяжу використовується часто або неправильно, це може призвести до ряду проблем з очима, таких як почервоніння, подразнення, затуманення зору, алергічні реакції і навіть бактеріальні інфекції, такі як ячмінь або кон'юнктивіт.

Як туш може нашкодити очам

Туш містить небезпечні хімічні речовини

Хімічні речовини, такі як дешеві нафтові дистиляти для рівномірного нанесення, алюмінієва пудра для кольору та парабени для консервації, що використовуються в туші для вій, були визнані Американською робочою групою з охорони навколишнього середовища небезпечними для здоров'я.

Ці хімічні речовини, як і інші компоненти туші, можуть викликати алергію та інтоксикацію.

Косметичні засоби можуть бути живильним середовищем для бактерій

Макіяж для очей, особливо туш, може створювати вологе середовище для швидкого розмноження бактерій, що викликають інфекцію. Бажано зберігати рідкі засоби для очей у сухому прохолодному місці, в санітарно-гігієнічних умовах.

У дослідженні, опублікованому в Міжнародному журналі косметичної науки, вчені виявили бактерії стафілокока в 79% протестованих зразків туші - і все завдяки щіточці для туші, яка переносить наші щоденні виділення з очей у тюбик з тушшю для вій.

В тюбику з тушшю можуть розмножуватися бактерії (ілюстрація: Freepik)

Що, як не важко здогадатися, робить туш ідеальним середовищем для розмноження бактерій.

Крім цього, якщо залишити туш на відкритому повітрі, залишити засіб на віях надовго, використовувати туш після закінчення терміну придатності або просто поділитися тушшю з подружками, бактерії можуть поширитися на вії та повіки і викликати інфекцію очей, відому як ячмінь.

Саме тому косметичний засіб, який є індивідуальним засобом гігієни, слід утилізувати та замінювати відповідно до рекомендацій виробника, що зазвичай відбувається після трьох місяців використання.

Туш сприяє сухості очей і погіршує зір

Мейбомієві залози, які розташовані на краю повік, виробляють зовнішній жирний шар слізної плівки, щоб очі були змащені. Макіяж може блокувати ці залози, що призводить до швидкого випаровування слізної плівки.

Це може призвести до подальших проблем і подразнення - або до сухості очей. Сухість очей - одне з найпоширеніших офтальмологічних захворювань у клінічній практиці, яке має значний вплив на зір, очний комфорт та якість життя.

Частинки макіяжу також можуть мігрувати у слізну плівку, викликаючи запалення або інше захворювання очей - блефарит.

До того ж після очних процедур, таких як лазерна хірургія очей або будь-які інші процедури з корекції зору, більшість офтальмологів і оптометристів рекомендують уникати макіяжу протягом перших кількох тижнів і до 1 місяця для водостійких засобів для очей.

Туш сприяє ламкості вій

Те, що ви використовуєте для збільшення об'єму вій, насправді може призвести до втрати того, що у вас є.

Дослідження, проведене в Коледжі оптометристів, Великобританія, показало, що хімічні речовини можуть послабити коріння ваших вій і змусити їх випадати. Втрата вій також може бути пов'язана з виснажливим процесом видалення туші - особливо водостійкої.

Туш може забруднювати контактні лінзи

Туш, що подовжує вії, може утворювати мікропластівці, які можуть потрапити в очі - при нанесенні, або ж надто товстому шарі. Також тримайтеся подалі від водостійких тушей, оскільки вони не змиваються водою і можуть забруднити м'які контактні лінзи.

Крім цього, туш, нанесена на вологі від розчину для лінз вії, іноді може призвести до алергічної реакції - як от свербіння чи почервоніння.

Тож у разі використання контактних лінз обирайте туш з маркуванням "перевірено офтальмологом", "безпечна для носіння контактних лінз", або ж гіпоалергенну, без олій та ароматизаторів.

Туш може забруднювати контактні лінзи (ілюстрація: Freepik)

Крім цього, варто проконсультуватися з офтальмологом у разі будь-яких неприємних відчуттів, які виникають під час використання туші - незалежно від того, чи носите ви контактні лінзи, чи ні.