Избежать грязи и раздражения кожи: зачем мыть кисти для макияжа

Почему нужно мыть кисти для макияжа

Кисточки для макияжа легко становятся "убежищем" для микробов, которые могут нанести вред вашей коже - нанести раздражение или привести к инфекции. Ведь остатки макияжа, растительного масла и грязи являются идеальной средой для размножения бактерий.

Кроме того, остатки пигмента могут приводить к слипанию ворсинок кисточки и препятствовать равномерному и чистому нанесению тона. Поэтому рекомендуют мыть кисточки для макияжа каждые 7-10 дней.

Как правильно мыть кисти для макияжа

Существует несколько распространенных бытовых средств, которые можно использовать для очищения кисточек для макияжа.

Некоторые из них наиболее простых вариантов:

моющее средство для посуды: может эффективно удалить уже застывшие остатки макияжа;

может эффективно удалить уже застывшие остатки макияжа; уксус и лимон: такое сочетание - отличное средство для дезинфекции, эффективно убивает микробы и придает кисточкам приятный запах после чистки;

такое сочетание - отличное средство для дезинфекции, эффективно убивает микробы и придает кисточкам приятный запах после чистки; детский шампунь: отлично справляется с очищением кисточек для макияжа и бережно относится к щетине.

Пошаговый процесс мытья кистей состоит из следующих этапов:

Промывка

Возьмите кисти и промойте только кончики, используя тёплую проточную воду. Это поможет смыть остатки средств для макияжа.

Однако старайтесь не намочить всю мягкую часть кисти, поскольку теплая вода может растворить клей, скрепляющий ручку и ворсинки кисти.

Вымойте кисточку моющим средством

Для этого шага вы можете использовать моющее средство или мягкий шампунь. Влейте столовую ложку любого из двух шампуней в миску с теплой водой.

Не используйте мыло для щеток, так как это может привести к пересыханию щетины.

Вспеньте и "помассируйте" ворсинки

Смешайте в миске шампунь и воду, окуните кончики щеток в смесь. Вы также можете помассировать кончики кисточки в ладони, чтобы создать больше пены и очистить их от остатков макияжа.

Прополощите ворсинки

Второй раз промойте кончики щеток проточной водой.

Как мыть кисти для макияжа (иллюстрация: Freepik)

Повторите процесс

Повторите мытье шампунем и ополаскивание, пока не заметите, что стекающая с щетки вода стала прозрачной. Это признак того, что на ваших кисточках больше нет остатков макияжа.

Выжмите воду

Убедившись, что кисти чисты, выдавите излишнюю воду из ворсинок с помощью чистых сухих бумажных полотенец.

Высушите кисточки

Теперь, когда кисти немного подсохли после отжима, положите их на сухое полотенце.

Убедитесь, что кончики кистей свешиваются с края, а не лежат на поверхности или стоят вертикально. Если положить кисти вертикально, вода может стекать по щетине и привести к расклеиванию.

Обычно кисти сохнут день или около того. Вы также можете оставить их сушиться на ночь.

Не стоит волноваться, если после очищения кисти для макияжа будут жесткими. Чтобы решить эту проблему, нанесите немного кондиционера на ворсинки и промойте водой. Затем оставьте кисти сушиться. Такой способ поможет смягчить ворсинки.