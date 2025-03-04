Уникайте такого взуття. Ось до яких важких хвороб воно може призводити

Що буде, якщо носити незручне взуття

Ортопед Джоді Шенхаус розповів, що навіть дві години ходьби можуть спричинити проблеми. Виснажливий біль у гомілці може з'являтися після кількох коротких пробіжок у неправильній парі взуття.

Носіння взуття, яке не підходить по розміру, може призвести до певних проблем зі здоров'я.

Буніон

Буніон - це невелика деформація, при якій великий палець стопи збивається з місця. Великий палець ноги часто згинається до інших пальців, і суглоб стає червоним і болючим.

Кістка пальця може не боліти спочатку, але тривале носіння незручного взуття може спричинити подразнення, набряк і біль.

Біль в інших частинах тіла, наприклад, у спині та колінах

Це також може бути результатом поганої основи вибору взуття. Розміщення стопи в неефективне положення для ходьби створює навантаження на шкіру, сухожилля, кістки та суглоби.

Чим довше ви носите взуття, тим шкідливіше воно може бути для стопи, коліна, стегна та попереку.

Плантарний фасциїт

Якщо вашому взуттю бракує опори, амортизації чи належної посадки, ви ризикуєте отримати плантарний фасциїт. Це поширений стан, що викликає біль у п’яті, який зазвичай посилюється поступово, але також може бути раптовим.

Стресовий перелом

Це може бути результатом інтенсивної ходьби у взутті, яке не має достатньої підтримки. Відсутність опори створює додатковий тиск на кістки та суглоби.

Стресовий перелом викликаний втомним руйнуванням через навантаження, що повторюється. На відміну від перелому, викликаного одним сильним ударом, стресові є результат мікротравм, що накопичилися від циклічних навантажень нижче максимальної, наприклад, при бігу або стрибках.

Наприклад, часте носіння високих підборів може сприяти дегенеративному артриту в середній частині стопи або хронічному болю в ахілловому сухожиллі, який сильно обмежує рухливість.

Проблеми з поставою

Невідповідне взуття може змінити вашу ходу та поставу, що призведе до болів у спині, шиї та суглобах.

Погіршення кровообігу

Надто туге взуття обмежує кровообіг, що може спричинити набряки та відчуття тяжкості в ногах.

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