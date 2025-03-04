Избегайте такой обуви. Вот к каким тяжелым болезням она может приводить

Что будет, если носить неудобную обувь

Ортопед Джоди Шенхаус рассказал, что даже два часа ходьбы могут вызвать проблемы. Изнурительная боль в голени может появляться после нескольких коротких пробежек в неправильной паре обуви.

Ношение обуви, которая не подходит по размеру, может привести к определенным проблемам со здоровьем.

Бунион

Бунион - это небольшая деформация, при которой большой палец стопы сбивается с места. Большой палец ноги часто сгибается к другим пальцам, и сустав становится красным и болезненным.

Кость пальца может не болеть сначала, но длительное ношение неудобной обуви может вызвать раздражение, отек и боль.

Боль в других частях тела, например, в спине и коленях

Это также может быть результатом плохой основы выбора обуви. Размещение стопы в неэффективное положение для ходьбы создает нагрузку на кожу, сухожилия, кости и суставы.

Чем дольше вы носите обувь, тем вреднее она может быть для стопы, колена, бедра и поясницы.

Плантарный фасциит

Если вашей обуви не хватает опоры, амортизации или надлежащей посадки, вы рискуете получить плантарный фасциит. Это распространенное состояние, вызывающее боль в пятке, которая обычно усиливается постепенно, но также может быть внезапной.

Стрессовый перелом

Это может быть результатом интенсивной ходьбы в обуви, которая не имеет достаточной поддержки. Отсутствие опоры создает дополнительное давление на кости и суставы.

Стрессовый перелом вызван усталостным разрушением из-за повторяющейся нагрузки. В отличие от перелома, вызванного одним сильным ударом, стрессовые являются результатом микротравм, накопившихся от циклических нагрузок ниже максимальной, например, при беге или прыжках.

Например, частое ношение высоких каблуков может способствовать дегенеративному артриту в средней части стопы или хронической боли в ахилловом сухожилии, которая сильно ограничивает подвижность.

Проблемы с осанкой

Неподходящая обувь может изменить вашу походку и осанку, что приведет к болям в спине, шее и суставах.

Ухудшение кровообращения

Слишком тугая обувь ограничивает кровообращение, что может вызвать отеки и ощущение тяжести в ногах.

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