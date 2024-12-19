Названо популярні кросівки, які можуть призвести до серйозних травм ніг

Спортивне взуття повинно бути зручним та безпечним, щоб уникнути всіх можливих травм під час заняття. Вчені назвали кросівки, які завдають шкоди ногам.

РБК-Україна (проект Styler) також повідомляє, як вибрати безпечне для ніг взуття.

Яких кросівок уникати

Ортопеди кажуть, що з кросівки з товстою підошвою частіше спричиняють травми у бігунів.

Дослідження показало, що бігуни, які носять кросівки на товстій підошві, частіше отримують травми, ніж ті, хто носить звичайні. Зокрема, бігуни не можуть точно визначити, як їхня нога приземляється під час кожного кроку, що ймовірно є фактором високого рівня травматизму.

Щоб прийти до своїх висновків, дослідники зібрали дані понад 700 бігунів, які протягом шести років відвідували Центр спортивних досягнень. Вони досліджували зв’язок між моделлю ударів ногою та типом взуття.

"Взуття є між ногою та землею, а такі особливості, як великий перепад від ноги до землі, ускладнюють бігунам визначення того, як вони торкаються землі, - сказала Хізер Вінсент, доктор філософії.

Крім наукових досліджень, люди також скаржилися на ризик травмування "товстих" кросівок.

Кросівки з високою підошвою (фото: Freepik)

Як вибрати безпечне взуття

Правильний вибір взуття є важливим не тільки для комфорту, а й для здоров'я ніг.

Якщо ви маєте широку ступню, то вибирайте взуття з додатковим простором в області пальців та середини ступні. Краще обирати взуття з округлим носком, щоб не стискати ступню. Також рекомендується обирати взуття з м'якими матеріалами, які не будуть натирати ніг.

Для тих, у кого ноги вузькі, краще обирати взуття зі шнурівкою або застібкою на липучці, щоб можна було регулювати ширину. Також можна звернути увагу на моделі зі вставками з еластичних матеріалів, які добре облягають ногу.

Також важливим є матеріал, з якого виготовлено взуття. Наприклад, для людей, які страждають від потовиділення ніг, краще обирати взуття з натуральних матеріалів, які дозволяють нозі "дихати".

Для спорту, активного відпочинку, роботи чи прогулянок краще підходять взуття з міцною вузькою підошвою, щоб забезпечити додаткову підтримку та стійкість ніг під час руху.