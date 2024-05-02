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Уникайте цих помилок при візиті до гінеколога: так роблять багато пацієнток

Які помилки не варто робити під час походу до гінеколога (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Гінеколог - обов'язковий лікар для кожної жінки, якого варто відвідувати не рідше одного разу на рік. Навіть якщо у вас все гаразд, потрібно проходити профілактичний огляд та складати аналізи. І бажано не робити помилки, які роблять багато пацієнток.

Яких помилок не варто робити під час візиту до гінеколога, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Fit for fun.

Не приховуйте своїх скарг

Вам потрібно розповідати лікареві про все, що вас турбує і не соромитися питань, скарг та своїх страхів. Тільки лікар зможе вам допомогти зберегти своє здоров'я і дасть відповіді на хвилюючі питання.

Гінекологія - така сама галузь медицини, як і будь-яка інша, тому варто відкинути у бік сумніви та відверто поговорити з фахівцем про все, що вас турбує.

Регулярно відвідуйте свого лікаря

Ви записуєтеся на прийом лише, якщо є проблема чи у вас з'явився новий партнер? Не варто робити так, це неправильно. Щоб переконатися, що з вашим здоров'ям все гаразд, потрібно регулярно проходити профілактичні огляди - раз на рік, а краще – раз на пів року. Завдяки цьому лікар зможе швидко помітити будь-які зміни у вашому здоров'ї.

"Посуньтеся, будь ласка, трохи вперед!"

Цю фразу гінекологи говорять своїм пацієнткам частіше за будь-які інші, оскільки жінки на процедурному кріслі завжди тримаються сковано і затиснуто. Лікарям доводиться просити посунутись, щоб провести огляд.

Раптове скасування прийому

Скасування прийому для лікаря завжди неприємна ситуація, особливо, якщо ви це робите прямо перед візитом або просто не приходите в призначений час. Повірте, гінеколог звик до того, що жінка може мати менструацію. Якщо у вас початок або кінець циклу, це зовсім не проблема для візиту.

Скасовувати є сенс, якщо у вас рясна менструація, ви підхопили вірус і ви маєте високу температуру. І найоптимальніше - вибирайте дати для візиту відповідно до свого циклу, щоб не довелося скасовувати прийом.

Погана особиста гігієна

Особиста гігієна - це те, про що нагадувати не прийнято і, зрозуміло без слів. Але навіть зараз є жінки, які приходять до лікаря, не прийнявши елементарний душ.

Гінекологу дуже неприємно, коли йому доводиться оглядати неохайну пацієнтку. Та й самій пацієнтці буде набагато комфортніше, якщо вона прийме душ та змінить білизну.

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