Які обстеження та аналізи необхідно робити жінці раз на рік: відповідь гінеколога

Українські жінки мають знати, що раз на рік їм треба проходити певні огляди та робити аналізи.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна (проект Styler) розповіла гінеколог-ендокринолог, доктор медичних наук, професор Тетяна Татарчук.

Які обстеження та аналізи необхідно робити жінці

Лікар пояснила, що раз на рік необхідно проходити пальпаторне та ультразвукове обстеження молочних залоз, а після 40 років - щороку робити мамографію, адже за останні роки, на жаль, дуже "помолодшали" випадки раку молочної залози.

Також раз на рік необхідно здавати мазки на цитологічне дослідження шийки матки (ПАП-тест традиційний або методом рідинної цитології, що дає змогу виявити передракові зміни в клітинах шийки матки). Традиційний ПАП-тест покриває Програма медичних гарантій від Національної служби здоров'я України (НСЗУ).

"Програма медичних гарантій на сьогодні ще не покриває тестування на наявність вірусу папіломи людини (ВПЛ), але це дослідження теж бажано робити. Втім, якщо результати ПАП-тесту в нормі, то аналіз на наявність ВПЛ можна робити рідше, тобто не раз на рік, а раз на 3-5 років", - зазначила медик.

Оцінка лікарем показників загального аналізу крові дасть змогу своєчасно виявити їх відхилення за межі референтних значень і стати аргументом для дообстеження та направлення на інші, більш специфічні аналізи.

Також визначення вмісту в крові феритину і трансферину дозволить підтвердити чи спростувати наявність дефіциту заліза в організмі.

"Крім того, бажано оцінити ліпідний профіль, здавши аналіз крові на ліпідограму, оскільки зі змінами рівня деяких ліпідів пов’язані ризики серцево-судинних подій", - пояснила лікар.

Тетяна Татарчук наголосила, що "не треба самостійно "лікувати аналізи".

"У нас є дві проблеми: одні пацієнтки не звертаються по медичну допомогу взагалі, а інші хочуть бути повністю здоровими і свідомо йдуть обстежуватися й перевіряти всі можливі показники. Однак такий підхід є надмірним і недоцільним. Лише лікар може визначити обсяг обстежень для конкретної пацієнтки", - резюмувала вона.