Избегайте этих ошибок при визите к гинекологу: так делают многие пациентки

Не скрывайте своих жалоб

Вам нужно рассказывать врачу обо всем, что вас беспокоит и не стыдиться вопросов, жалоб и своих страхов. Только врач сможет вам помочь сохранить свое здоровье и даст ответы на самые волнующие вопросы.

Гинекология - такая же область медицины, как и любая другая, поэтому стоит отбросить в сторону сомнения и откровенно поговорить со специалистом обо всем, что вас тревожит.

Регулярно посещайте своего врача

Вы записываетесь на прием только, если есть проблема или у вас появился новый партнер? Не стоит так делать, это неправильно. Чтобы убедиться, что с вашим здоровьем все в порядке, нужно регулярно проходить профилактические осмотры - раз в год, а лучше - раз в полгода. Благодаря этому врач сможет быстро заметить любые изменения в вашем здоровье.

"Подвиньтесь, пожалуйста, немного вперед!"

Эту фразу гинекологи говорят своим пациенткам чаще любых других, так как женщины на процедурном кресле всегда держатся скованно и зажато. Врачам приходится просить подвинуться, чтобы провести осмотр.

Внезапная отмена приема

Отмена приема для врача всегда неприятная ситуация, особенно, если вы это делаете прямо перед визитом или же просто не приходите в назначенное время. Поверьте, гинеколог привык к тому, что у женщины может быть менструация. Если у вас начало или конец цикла, то это совсем не проблема для визита.

Отменять есть смысл, если у вас обильная менструация, вы подхватили вирус и у вас высокая температура. И самое оптимальное - выбирайте даты для визита в соответствии со своим циклом, чтобы не пришлось отменять прием.

Плохая личная гигиена

Личная гигиена - это то, о чем напоминать не принято и, само собой разумеется. Но даже сейчас существуют женщины, которые приходят к врачу, не приняв элементарный душ.

Гинекологу очень неприятно, когда ему приходится осматривать неряшливую пациентку. Да и самой пациентке будет намного комфортнее, если она примет душ и сменит белье.