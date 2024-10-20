Уникайте цих 6 помилок для правильного засвоєння кальцію в організмі

Кальцій відіграє ключову роль у зміцненні кісток і зубів, а також у забезпеченні правильної роботи серцево-судинної та нервової системи. Існують фактори, які можуть негативно впливати на засвоєння мікроелемента в організмі.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, кому потрібно додатково приймати кальцій та в яких продуктах його найбільше.

Для чого потрібен кальцій

Кальцій - це мінерал, необхідний організму для побудови та підтримки міцності кісток і виконання багатьох важливих функцій. Кальцій є найпоширенішим мінералом в організмі.

Майже весь кальцій в організмі зберігається в кістках і зубах, надаючи їм структуру і твердість.

Він також допомагає кровоносним судинам рухати кров у тілі та допомагає вивільняти гормони, які впливають на багато функцій у тілі. Вітамін D допомагає організму засвоювати кальцій.

Дорослі віком від 19 до 64 років потребують 700 мг кальцію на день. Потрібно отримувати всю необхідну кількість кальцію зі свого щоденного раціону.

В яких продуктах є кальцій

Джерела кальцію включають:

молоко, сир та інші молочні продукти

листова капуста та броколі

кальцій додають до деяких напоїв, у тому числі до фруктових соків і замінників молока, таких як соєві та мигдальні напої

більшість зернових (наприклад, хліб, макаронні вироби та пластівці) не мають великої кількості кальцію. Однак, оскільки люди їдять їх часто, їхній внесок важливий

риба, де ви їсте кістки - наприклад, сардини

Що перешкоджає засвоєння кальцію

Термічна обробка овочів

За словами дієтолога Ольги Безуглої, варіння овочів може призвести до втрати до 25% кальцію, оскільки він виходить у воду. Тому важливо використовувати методи приготування, які зберігають корисні речовини, наприклад, на пару.

Фітинова кислота

Цей елемент міститься в житньому хлібі і він здатний зв’язувати кальцій в кишечнику, гальмуючи його всмоктування.

Щавлева кислота

Продукти, такі як щавель, какао, шоколад, буряк та тростниковий цукор, містять оксалати, які також перешкоджають засвоєнню кальцію.

Жири

Використання коров’ячого молока і яловичого жиру може погіршити всмоктування кальцію, тоді як сало не має такого негативного впливу.

Кухонна сіль і газовані напої

Натрій, що міститься в кухонній солі, може сприяти втраті кальцію з сечею.

Газовані напої містять форфорні кислоти, які також підвищують виведення кальцію з організму.

Пальмова олія

Ця олія може утворювати нерозчинні мила, що перешкоджає всмоктуванню кальцію.

Як це впливає на здоров'я

Неправильне засвоєння кальцію може призвести до зниження мінералізації кісток і зубів, що погіршує їх міцність.

Особливо це стосується молочних сумішей на основі пальмової олії, які можуть викликати такі проблеми, як ущільнення стільця, зригування та коліки, а також формування дефіциту кальцію.

Експерт радить для оптимального засвоєння кальцію звертати увагу на харчування, обираючи продукти, які допомагають зберігати його в організмі.