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Уникайте цих 6 помилок для правильного засвоєння кальцію в організмі

Неділя 20 жовтня 2024 12:23
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Уникайте цих 6 помилок для правильного засвоєння кальцію в організмі Які помилки перешкоджають засвоєння кальцію (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Кальцій відіграє ключову роль у зміцненні кісток і зубів, а також у забезпеченні правильної роботи серцево-судинної та нервової системи. Існують фактори, які можуть негативно впливати на засвоєння мікроелемента в організмі.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, кому потрібно додатково приймати кальцій та в яких продуктах його найбільше.

Для чого потрібен кальцій

Кальцій - це мінерал, необхідний організму для побудови та підтримки міцності кісток і виконання багатьох важливих функцій. Кальцій є найпоширенішим мінералом в організмі.

Майже весь кальцій в організмі зберігається в кістках і зубах, надаючи їм структуру і твердість.

Він також допомагає кровоносним судинам рухати кров у тілі та допомагає вивільняти гормони, які впливають на багато функцій у тілі. Вітамін D допомагає організму засвоювати кальцій.

Дорослі віком від 19 до 64 років потребують 700 мг кальцію на день. Потрібно отримувати всю необхідну кількість кальцію зі свого щоденного раціону.

В яких продуктах є кальцій

Джерела кальцію включають:

  • молоко, сир та інші молочні продукти
  • листова капуста та броколі
  • кальцій додають до деяких напоїв, у тому числі до фруктових соків і замінників молока, таких як соєві та мигдальні напої
  • більшість зернових (наприклад, хліб, макаронні вироби та пластівці) не мають великої кількості кальцію. Однак, оскільки люди їдять їх часто, їхній внесок важливий
  • риба, де ви їсте кістки - наприклад, сардини

Що перешкоджає засвоєння кальцію

Термічна обробка овочів

За словами дієтолога Ольги Безуглої, варіння овочів може призвести до втрати до 25% кальцію, оскільки він виходить у воду. Тому важливо використовувати методи приготування, які зберігають корисні речовини, наприклад, на пару.

Фітинова кислота

Цей елемент міститься в житньому хлібі і він здатний зв’язувати кальцій в кишечнику, гальмуючи його всмоктування.

Щавлева кислота

Продукти, такі як щавель, какао, шоколад, буряк та тростниковий цукор, містять оксалати, які також перешкоджають засвоєнню кальцію.

Жири

Використання коров’ячого молока і яловичого жиру може погіршити всмоктування кальцію, тоді як сало не має такого негативного впливу.

Кухонна сіль і газовані напої

Натрій, що міститься в кухонній солі, може сприяти втраті кальцію з сечею.

Газовані напої містять форфорні кислоти, які також підвищують виведення кальцію з організму.

Пальмова олія

Ця олія може утворювати нерозчинні мила, що перешкоджає всмоктуванню кальцію.

Як це впливає на здоров'я

Неправильне засвоєння кальцію може призвести до зниження мінералізації кісток і зубів, що погіршує їх міцність.

Особливо це стосується молочних сумішей на основі пальмової олії, які можуть викликати такі проблеми, як ущільнення стільця, зригування та коліки, а також формування дефіциту кальцію.

Експерт радить для оптимального засвоєння кальцію звертати увагу на харчування, обираючи продукти, які допомагають зберігати його в організмі.

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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайт National Institutes of Health, NHS та Instagram-сторінка дієтолога Ольги Безуглої..

Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

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