Уникайте цих 6 помилок для правильного засвоєння кальцію в організмі
Кальцій відіграє ключову роль у зміцненні кісток і зубів, а також у забезпеченні правильної роботи серцево-судинної та нервової системи. Існують фактори, які можуть негативно впливати на засвоєння мікроелемента в організмі.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, кому потрібно додатково приймати кальцій та в яких продуктах його найбільше.
Для чого потрібен кальцій
Кальцій - це мінерал, необхідний організму для побудови та підтримки міцності кісток і виконання багатьох важливих функцій. Кальцій є найпоширенішим мінералом в організмі.
Майже весь кальцій в організмі зберігається в кістках і зубах, надаючи їм структуру і твердість.
Він також допомагає кровоносним судинам рухати кров у тілі та допомагає вивільняти гормони, які впливають на багато функцій у тілі. Вітамін D допомагає організму засвоювати кальцій.
Дорослі віком від 19 до 64 років потребують 700 мг кальцію на день. Потрібно отримувати всю необхідну кількість кальцію зі свого щоденного раціону.
В яких продуктах є кальцій
Джерела кальцію включають:
- молоко, сир та інші молочні продукти
- листова капуста та броколі
- кальцій додають до деяких напоїв, у тому числі до фруктових соків і замінників молока, таких як соєві та мигдальні напої
- більшість зернових (наприклад, хліб, макаронні вироби та пластівці) не мають великої кількості кальцію. Однак, оскільки люди їдять їх часто, їхній внесок важливий
- риба, де ви їсте кістки - наприклад, сардини
Що перешкоджає засвоєння кальцію
Термічна обробка овочів
За словами дієтолога Ольги Безуглої, варіння овочів може призвести до втрати до 25% кальцію, оскільки він виходить у воду. Тому важливо використовувати методи приготування, які зберігають корисні речовини, наприклад, на пару.
Фітинова кислота
Цей елемент міститься в житньому хлібі і він здатний зв’язувати кальцій в кишечнику, гальмуючи його всмоктування.
Щавлева кислота
Продукти, такі як щавель, какао, шоколад, буряк та тростниковий цукор, містять оксалати, які також перешкоджають засвоєнню кальцію.
Жири
Використання коров’ячого молока і яловичого жиру може погіршити всмоктування кальцію, тоді як сало не має такого негативного впливу.
Кухонна сіль і газовані напої
Натрій, що міститься в кухонній солі, може сприяти втраті кальцію з сечею.
Газовані напої містять форфорні кислоти, які також підвищують виведення кальцію з організму.
Пальмова олія
Ця олія може утворювати нерозчинні мила, що перешкоджає всмоктуванню кальцію.
Як це впливає на здоров'я
Неправильне засвоєння кальцію може призвести до зниження мінералізації кісток і зубів, що погіршує їх міцність.
Особливо це стосується молочних сумішей на основі пальмової олії, які можуть викликати такі проблеми, як ущільнення стільця, зригування та коліки, а також формування дефіциту кальцію.
Експерт радить для оптимального засвоєння кальцію звертати увагу на харчування, обираючи продукти, які допомагають зберігати його в організмі.
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайт National Institutes of Health, NHS та Instagram-сторінка дієтолога Ольги Безуглої..
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