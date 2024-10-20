Избегайте этих 6 ошибок для правильного усвоения кальция в организме

Кальций играет ключевую роль в укреплении костей и зубов, а также в обеспечении правильной работы сердечно-сосудистой и нервной системы. Есть причины, которые могут отрицательно влиять на усвоение микроэлемента в организме.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, кому нужно дополнительно принимать кальций и в каких продуктах его больше всего.

Для чего нужен кальций

Кальций - это минерал, необходимый организму для построения и поддержания прочности костей и выполнения многих важных функций. Кальций является наиболее распространенным минералом в организме.

Почти весь кальций в организме сохраняется в костях и зубах, придавая им структуру и жесткость.

Он также помогает кровеносным сосудам двигать кровь в теле и помогает высвобождать гормоны, влияющие на многие функции в теле. Витамин D помогает организму усваивать кальций.

Взрослые от 19 до 64 лет нуждаются в 700 мг кальция в день. Нужно извлекать все необходимое количество кальция из своего ежедневного рациона.

В каких продуктах есть кальций

Источники кальция включают в себя:

молоко, творог и другие молочные продукты

листовая капуста и брокколи

кальций добавляют к некоторым напиткам, в том числе к фруктовым сокам и заменителям молока, таким как соевые и миндальные напитки

большинство зерновых (например, хлеб, макаронные изделия и хлопья) не имеют большого количества кальция. Однако, поскольку люди едят их часто, их вклад важен

рыба, где вы едите кости - например, сардины

Что препятствует усвоению кальция

Термическая обработка овощей

По словам диетолога Ольги Безуглой, варка овощей может привести к потере до 25% кальция, поскольку он выходит в воду. Поэтому важно использовать методы приготовления, сохраняющие полезные вещества, например, на пару.

Фитиновая кислота

Этот элемент содержится в ржаном хлебе и способен связывать кальций в кишечнике, тормозя его всасывание.

Щавелевая кислота

Продукты, такие как щавель, какао, шоколад, свекла и сахар, содержат оксалаты, которые также препятствуют усвоению кальция.

Жиры

Использование коровьего молока и говяжьего жира может ухудшить всасывание кальция, в то время как сало не оказывает такого негативного влияния.

Соль и газированные напитки

Натрий, содержащийся в поваренной соли, может способствовать потере кальция с мочой.

Газированные напитки содержат форфорные кислоты, которые также увеличивают выведение кальция из организма.

Пальмовое масло

Это масло может образовывать нерастворимые мыла, что препятствует всасыванию кальция.

Как это влияет на здоровье

Неправильное усвоение кальция может привести к снижению минерализации костей и зубов, что ухудшает их прочность.

Особенно это касается молочных смесей на основе пальмового масла, которые могут вызвать такие проблемы, как уплотнение стула, срыгивание и колики, а также дефицит кальция.

Эксперт советует для оптимального усвоения кальция обращать внимание на питание, выбирая продукты, помогающие хранить его в организме.