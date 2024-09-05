Уникайте цієї їжі та напоїв пізно ввечері, щоб добре спати вночі

Повноцінний сон має важливе значення для загального стану здоров'я. Деякі продукти категорично не можна їсти пізно ввечері, адже вони можуть порушити сон та призвести навіть до безсоння.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok -сторінку сертифікованого лікаря та доктора медичних наук Кунала Суди.

Які продукти уникати перед сном

Дорослим потрібно від 7 до 9 годин сну щоночі, адже без цього вони будуть залишитися втомленими, дратівливими та нездатними зосередитися.

У крайніх випадках це може почати впливати на здоров’я. Хронічне безсоння пов’язане з підвищеним ризиком високого кров’яного тиску, діабету, ожиріння, депресії, інфаркту та інсульту.

Є ряд факторів, які можуть сприяти проблемам зі сном. Відомо, що тривога та стрес не дають людям спати вночі, тоді як певні хвороби, а також біль можуть погіршити ситуацію.

Лікар назвав продукти та напої, які можуть пошкодити сон.

Алкоголь

Хоча алкоголь може змусити вас швидше заснути, але якість сну буде знижена.

Пізнє післяобіднє вживання алкоголю, приблизно за 6 год до сну, також порушує сон, навіть якщо алкоголь у головному мозку на початок сну вже відсутній. Цей феномен свідчить про відносно тривалий вплив алкоголю на регуляцію сну.

Розлади сну можуть бути першою ознакою зловживання чи залежності від алкоголю. Крім того, проблеми зі сном часто виникають після припинення хронічного вживання алкоголю й підвищують ризик рецидиву.

Гостра їжа

Багато хто з нас може насолодитися смачною вечерею з гострими стравами. Однак вживання такої їжі пізно ввечері може вплинути на сон.

"Гостра їжа може посилити симптоми печії, а в деяких гострих стравах є капсаїцин, який може порушити терморегуляцію тіла", - попереджає доктор Суд.

Смажена їжа

Смажена їжа потенційно може спричинити розлад травлення, не даючи вам спати вночі.

"Жирна, сирна та смажена їжа може призвести до нетравлення шлунка та не давати спати вночі", - додав лікар.

Кава і шоколад

У каві та шоколаді є кофеїн, який стимулює (підвищує активність) мозок і нервову систему, таким чином не даючи вам спати вночі.

Кофеїн з більшою ймовірністю викликає "швидкий сон", через що ви вірогідніше будете почувати себе розбитим вранці. Слід також уникати вживання інших продуктів і напоїв, що містять кофеїн, таких як чай та енергетичні напої.

До того ж потрібно звернутися до лікаря, якщо є такі симптоми:

зміна звичок сну не допомогла уникнути безсоння

у вас були проблеми зі сном протягом місяців

безсоння впливає на повсякденне життя таким чином, що вам важко з ним впоратися

Найкраща їжа перед сном

Продукти із вмістом мелатоніну

Одним з небагатьох джерел його постачання є вишня. Склянка вишневого соку, випита на ніч, допомагає боротися з безсонням навіть літнім людям.

Крім того, природний мелатонін містять черешня, виноград і зелені листові овочі, особливо різні види капусти. Також його багато в кукурудзі, рисі, пшениці, ячмені, вівсі, а також у вині.

Продукти, багаті на магній

Цей мікроелемент часто призначають тим, хто зазнає труднощів із засипанням і часто стикається з порушенням якості сну. Магній - мікроелемент, який знімає підвищену тривожність і налаштовує на глибокий сон. На нього багаті горіхи, особливо мигдаль, а також гречана крупа й морська капуста.

Трав’яний чай

Ромашковий чай - це перший засіб, який рекомендують при безсонні. Одна чашка здатна підняти рівень гліцину, який м'яко заспокоює нерви та знімає м'язову напругу.

Зелений чай ввечері також допоможе заснути набагато швидше, адже він багатий на теанін, який підсилює синтез дофаміну і серотоніну. Ці нейромедіатори знімають тривожність, заспокоюють і розслаблюють.

Мед

Натуральний цукор, що міститься в меді, підвищує рівень інсуліну й дозволяє триптофану швидше вступити у взаємодію з мозком. Чайна ложка меду з ромашковим чаєм перед сном дозволить посилити заспокійливий ефект напою.