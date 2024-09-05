Избегайте этой еды и напитков поздним вечером, чтобы хорошо спать ночью

Полноценный сон имеет важное значение для общего состояния здоровья. Некоторые продукты категорически нельзя есть поздним вечером, ведь они могут нарушить сон и привести даже к бессоннице.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok -страницу сертифицированного врача и доктора медицинских наук Кунала Суды.

Какие продукты избегать перед сном

Взрослым нужно от 7 до 9 часов сна каждую ночь, ведь без этого они будут уставшими, раздражительными и неспособными сосредоточиться.

В крайних случаях это может повлиять на здоровье. Хроническая бессонница связана с повышенным риском высокого артериального давления, диабета, ожирения, депрессии, инфаркта и инсульта.

Есть ряд факторов, которые могут способствовать проблемам со сном. Известно, что тревога и стресс не дают людям спать ночью, тогда как некоторые болезни, а также боль могут усугубить ситуацию.

Врач назвал продукты и напитки, которые могут повредить сон.

Алкоголь

Хотя алкоголь может заставить вас поскорее заснуть, но качество сна будет снижено.

Позднее послеобеденное употребление алкоголя, примерно за 6 ч до сна, также нарушает сон, даже если алкоголь в головном мозге к началу сна уже отсутствует. Этот феномен свидетельствует об относительно продолжительном влиянии алкоголя на регуляцию сна.

Расстройства сна могут являться первым признаком злоупотребления или зависимости от алкоголя. Кроме того, проблемы со сном часто возникают после прекращения хронического употребления алкоголя и повышают риск рецидива.

Острая пища

Многие из нас могут насладиться вкусным ужином с острыми блюдами. Однако употребление такой пищи поздно вечером может повлиять на сон.

"Острая пища может усилить симптомы изжоги, а в некоторых острых блюдах есть капсаицин, который может нарушить терморегуляцию тела", - предупреждает доктор Суд.

Жареная еда

Жареная пища потенциально может вызвать расстройство пищеварения, не давая вам спать ночью.

"Жирная, творожная и жареная пища может привести к несварению желудка и не давать спать ночью", - добавил врач.

Кофе и шоколад

В кофе и шоколаде есть кофеин, стимулирующий (повышающий активность) мозг и нервную систему, таким образом не давая вам спать ночью.

Кофеин с большей вероятностью вызывает "быстрый сон", из-за чего вы вероятнее будете чувствовать себя разбитым утром. Следует также избегать употребления других продуктов и напитков, содержащих кофеин, таких как чай и энергетические напитки.

К тому же нужно обратиться к врачу, если есть следующие симптомы:

смена привычек сна не помогла избежать бессонницы

у вас были проблемы со сном в течение месяцев

бессонница влияет на повседневную жизнь таким образом, что вам трудно с ней справиться

Лучшая еда перед сном

Продукты с содержанием мелатонина

Одним из немногих источников его снабжения является вишня. Стакан вишневого сока, выпитый на ночь, помогает бороться с бессонницей даже пожилым людям.

Кроме того, природный мелатонин содержат черешню, виноград и зеленые листовые овощи, особенно разные виды капусты. Также его много в кукурузе, рисе, пшенице, ячмене, овсе, а также в вине.

Продукты, богатые магнием

Этот микроэлемент часто назначают тем, кто испытывает трудности с засыпанием и часто сталкивается с нарушением качества сна. Магний - микроэлемент, который снимает повышенную тревожность и настраивает на глубокий сон. Его богатые орехи, особенно миндаль, а также гречневая крупа и морская капуста.

Травяной чай

Ромашковый чай - это первое средство, которое рекомендуют при бессоннице. Одна чашка способна поднять уровень глицина, мягко успокаивающего нервы и снимающего мышечное напряжение.

Зеленый чай вечером также поможет заснуть гораздо быстрее, ведь он богат теанином, который усиливает синтез дофамина и серотонина. Эти нейромедиаторы снимают тревожность, успокаивают и расслабляют.

Мед

Содержащийся в меде натуральный сахар повышает уровень инсулина и позволяет триптофану быстрее вступить во взаимодействие с мозгом. Чайная ложка меда с ромашковым чаем перед сном позволит усилить успокаивающий эффект напитка.