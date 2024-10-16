Уникайте ці популярні продукти на сніданок, якщо у вас високий тиск

Раніше ми повідомляли, як швидко знизити тиск без таблеток.

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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайт Daily Express та Центр громадського здоров'я.