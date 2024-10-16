UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Уникайте ці популярні продукти на сніданок, якщо у вас високий тиск

Які продукти не можна їсти на сніданок при високому тиску (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Людям з високим артеріальним тиском варто уникати деяких продуктів на сніданок, які лише погіршують стан.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, які показники свідчать про високий тиск та як привести його в норму.

Ознаки високого тиску

Гіпертонія - це захворювання серцево-судинної системи, що проявляється систематичним підвищенням артеріального тиску.

Що вищий показник кров’яного тиску, то складніше працювати серцю. А якщо хворий не перебуває під ретельним медичним наглядом, гіпертонія може викликати інфаркт, інсульт та гіпертрофію серця.

Ризик появи гіпертонії зростає через:

  • куріння і вживання алкоголю
  • нездорове харчування 
  • низьку фізичну активність та ожиріння
  • стрес

Основні симптоми гіпертонії включають:

  • підвищений тиск (від 140/90)
  • головний біль 
  • періодичний шум у вухах, потемніння в очах та запаморочення
  • біль у ділянці серця
  • прискорене серцебиття 
  • відчуття задухи

Які продукти уникати на сніданок

Раніше ми повідомляли, як швидко знизити тиск без таблеток.

Читайте також, як зрозуміти, що у вас високий тиск, якщо нема тонометра.

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайт Daily Express та Центр громадського здоров'я.

Читайте РБК-Україна в Google News
високий тискЗдоров'я