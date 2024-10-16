Уникайте ці популярні продукти на сніданок, якщо у вас високий тиск

Людям з високим артеріальним тиском варто уникати деяких продуктів на сніданок, які лише погіршують стан.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, які показники свідчать про високий тиск та як привести його в норму.
Гіпертонія - це захворювання серцево-судинної системи, що проявляється систематичним підвищенням артеріального тиску.
Що вищий показник кров’яного тиску, то складніше працювати серцю. А якщо хворий не перебуває під ретельним медичним наглядом, гіпертонія може викликати інфаркт, інсульт та гіпертрофію серця.
Ризик появи гіпертонії зростає через:
Основні симптоми гіпертонії включають:
Раніше ми повідомляли, як швидко знизити тиск без таблеток.
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайт Daily Express та Центр громадського здоров'я.