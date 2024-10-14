Як швидко знизити тиск без таблеток: природні способи

Високий артеріальний тиск може призвести до проблем зі здоров'ям. Важливо вчасно розпізнати симптоми та нормалізувати показники.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про способи, які допоможуть швидко знизити тиск навіть без таблеток.

Як зрозуміти, що у вас високий тиск

Підвищений кров'яний тиск (гіпертонія) - це стан, який виникає через постійний тиск у судинах 140/90 мм. рт.ст. і вище.

На жаль, симптоматика захворювання може взагалі не виявитися, тому його називають "мовчазний або тихий вбивця". Утім, іноді спостерігаються такі симптоми підвищеного тиску:

головний біль

біль у грудях

запаморочення

задуха

носова кровотеча

пришвидшене серцебиття

дзвін у вухах

погіршення зору

Причин, що призводять до підвищення АТ багато: гіпертонічна хвороба, захворювання нирок, ендокринні захворювання, прийом деяких медикаментів, отруєння, пізній токсикоз вагітних тощо.

Як швидко знизити тиск без ліків

Є кілька порад, за допомогою яких можна негайно знизити артеріальний тиск без ліків:

60-секундний трюк з розслабленням . Він допоможе швидко знизити тиск, потрібно лише зробити глибокий вдих і спробувати розслабитися. Стрес і занепокоєння можуть підвищити кров’яний тиск, тому спокій можна знизити його. Дихальні вправи сповільнюють пульс і сприяють розслабленню

Випийте трохи води . Зневоднення може спричинити підвищення артеріального тиску, тому склянка води може допомогти знизити

Помірна активність . Прогулянка або легка розтяжка можуть негайно знизити АТ

З'їжте чорний шоколад . Темний шоколад містить флавоноїди, які знижують артеріальний тиск

Прийміть холодний душ . Холодна вода може заспокоїти і допомогти розслабитися, що може знизити кров'яний тиск

Пийте чай з гібіскусу . Щоденне вживання чаю з гібіскусу може допомогти впоратися з хронічною гіпертонією

Холодні компреси допоможуть знизити тиск терміново. Лід потрібно прикладати до шийних хребців. Через кілька хвилин після такого компресу, коли лід почне танути, охолоджувану ділянку можна розтерти камфорною олією

допоможуть знизити тиск терміново. Лід потрібно прикладати до шийних хребців. Через кілька хвилин після такого компресу, коли лід почне танути, охолоджувану ділянку можна розтерти камфорною олією Яблучний оцет потрібно в рівних пропорціях розвести з водою. Таким розчином потрібно намочити тканину, після чого прикласти її до ніг. Оцет допоможе просто і швидко знизити тиск вдома без ліків

потрібно в рівних пропорціях розвести з водою. Таким розчином потрібно намочити тканину, після чого прикласти її до ніг. Оцет допоможе просто і швидко знизити тиск вдома без ліків Куріння підвищує артеріальний тиск . Відмова від куріння допомагає знизити тиск, ризик серцевих захворювань і покращити загальний стан здоров’я

Дотримуйтеся режиму сну. Лягайте спати і прокидайтеся щодня в один і той же час, щоб уникнути підвищення тиску

Що збільшує ризик підвищення тиску

Вік

З віком значно збільшується ризик появи гіпертонії. Високий АТ спостерігається у кожної третьої дорослої людини у світі.

Вплив віку в цьому випадку пов’язане з віковими змінами судин і збільшенням кількості супутніх хронічних захворювань.

Спадкова схильність

Сімейний анамнез - один із найважливіших факторів при оцінці ризиків підвищення артеріального тиску та розвитку серцево-судинних захворювань. Успадкування схильності до підвищеного тиску становить 35-50%.

Неправильне харчування

Погане харчування також може бути причиною підвищення артеріального тиску та появи серцево-судинних захворювань. Недостатня кількість поживних речовин та вітамінів, які містяться в овочах та фруктах, може призвести до підвищення тиску.

Надлишкова вага та постійні стреси

Це теж одні з факторів, які можуть впливати на підвищення тиску. У людей, які надто емоційно реагують на проблеми, збільшується ризик розвитку гіпертонії.