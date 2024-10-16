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Избегайте этих популярных продуктов на завтрак, если у вас высокое давление

Какие продукты нельзя есть на завтрак при высоком давлении (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Людям с высоким артериальным давлением следует избегать некоторых продуктов на завтрак, которые только ухудшают состояние.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, какие показатели свидетельствуют о высоком давлении и как привести его в норму.

Признаки высокого давления

Гипертония - это заболевание сердечно-сосудистой системы, проявляющееся систематическим повышением артериального давления.

Чем выше показатель кровяного давления, тем сложнее работать сердцу. А если больной не находится под тщательным контролем, гипертония может вызвать инфаркт, инсульт и гипертрофию сердца.

Риск появления гипертонии растет из-за:

  • курение и употребление алкоголя
  • нездоровое питание
  • низкой физической активности и ожирения
  • стресс

Основные симптомы гипертонии включают:

  • повышенное давление (от 140/90)
  • головная боль
  • периодический шум в ушах, потемнение в глазах и головокружение
  • боль в области сердца
  • учащенное сердцебиение
  • чувство удушья

Какие продукты избегать на завтрак

Ранее мы сообщали, как быстро снизить давление без таблеток.

Читайте также, как понять, что у вас высокое давление, если нет тонометра.

При написании материала использовались следующие источники: сайт Daily Express и Центр общественного здоровья.

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