Избегайте этих популярных продуктов на завтрак, если у вас высокое давление

Людям с высоким артериальным давлением следует избегать некоторых продуктов на завтрак, которые только ухудшают состояние.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, какие показатели свидетельствуют о высоком давлении и как привести его в норму.
Гипертония - это заболевание сердечно-сосудистой системы, проявляющееся систематическим повышением артериального давления.
Чем выше показатель кровяного давления, тем сложнее работать сердцу. А если больной не находится под тщательным контролем, гипертония может вызвать инфаркт, инсульт и гипертрофию сердца.
Риск появления гипертонии растет из-за:
Основные симптомы гипертонии включают:
Ранее мы сообщали, как быстро снизить давление без таблеток.
Читайте также, как понять, что у вас высокое давление, если нет тонометра.
При написании материала использовались следующие источники: сайт Daily Express и Центр общественного здоровья.