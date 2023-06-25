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Як зрозуміти, що у вас високий тиск, якщо нема тонометра

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Неділя 25 червня 2023 07:01
Як зрозуміти, що у вас високий тиск, якщо нема тонометра Як визначити високий тиск (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Найнадійніший спосіб діагностувати підвищення артеріального тиску - це виміряти його тонометром. Але що робити, якщо у вас нема приладу під рукою, а треба визначити, що з вами не так, і вжити заходів.

Про це розповіла лікар-кардіолог Наталя Іванюк в Instagram.

Які симптоми можуть свідчити про високий тиск?

  • Задуха, загальна слабкість, іноді аж до втрати свідомості, запаморочення
  • Дзвін у вухах
  • Погіршення зору
  • Підвищене серцебиття у стані спокою
  • Біль у грудях
  • Кровотеча з носа
  • Головний біль, особливо в зоні потилиці чи тімʼяній частині

Щодо останнього - це рідкий симптом, буває далеко не у всіх і не завжди говорить саме про високий тиск.

Важливо!

Лікарка наголосила, що дуже важливо розуміти, що ці симптоми проявляються не завжди, особливо на початку.

Тому найнадійніший спосіб виявити, чи є у вас підвищений тиск - виміряти його тонометром. Якщо ви не маєте артеріальної гіпертензії (гіпертонії), робити це варто 1 раз на 3 місяці.

Гіпертоніки мають регулярно вимірювати тиск і вести щоденник, щоб контролювати ймовірні зміни і коригувати своє лікування. При гіпертонії воно має бути постійним і призначати / скасовувати собі препарати, коли стане легше - не можна.

Які норми тиску

За словами лікаря, всі показники, які дорівнюють 140/90 і вище потребують постійного спостереження у лікаря.

Лікар-кардіолог Юлія Смерека у своєму блозі в Instagram дає такі показники для дорослих віком від 18 до понад 80 років:

Як зрозуміти, що у вас високий тиск, якщо нема тонометра

Раніше ми писали про 10 міфів, які заважають почати лікування, якщо у вас високий тиск.

Також читайте, як правильно міряти тиск автоматичним і механічним тонометром, щоб цифри "не брехали".

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