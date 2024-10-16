Уникайте ці популярні продукти на сніданок, якщо у вас високий тиск

Людям з високим артеріальним тиском варто уникати деяких продуктів на сніданок, які лише погіршують стан.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, які показники свідчать про високий тиск та як привести його в норму.

Ознаки високого тиску

Гіпертонія - це захворювання серцево-судинної системи, що проявляється систематичним підвищенням артеріального тиску.

Що вищий показник кров’яного тиску, то складніше працювати серцю. А якщо хворий не перебуває під ретельним медичним наглядом, гіпертонія може викликати інфаркт, інсульт та гіпертрофію серця.

Ризик появи гіпертонії зростає через:

куріння і вживання алкоголю

нездорове харчування

низьку фізичну активність та ожиріння

стрес

Основні симптоми гіпертонії включають:

підвищений тиск (від 140/90)

головний біль

періодичний шум у вухах, потемніння в очах та запаморочення

біль у ділянці серця

прискорене серцебиття

відчуття задухи

Які продукти уникати на сніданок

Експерти розкрили чотири популярні продукти для сніданку, яких слід уникати при підвищеному тиску.

Підсолоджені сухі сніданки

Зернові сніданки, які здаються "здоровими", можуть бути не найкращим способом розпочати день.

На упаковках таких сніданків стверджують, що вони здорові, оскільки містять поживні речовини та цільні зерна. Однак, це не так.

Такі сніданки проходять високу обробку та містять доданий цукор. Дослідження показують, що чашка пластівців еквівалентна трьом шоколадним печивам з точки зору концентрації цукру.

Високий рівень цукру пригнічує вироблення оксиду азоту, який сприяє розширенню артерій, потенційно сприяючи підвищенню артеріального тиску.

Мафіни

Мафіни дуже смачні, але вони містять нездорові інгредієнти, такі як очищене борошно, цукор та олії.

Вони фабричного виробництва та мають високу концентрацію шкідливих компонентів, що робить їх суттєвим фактором ожиріння.

Рафіновані інгредієнти в мафінах не мають жодної поживної цінності. Завдяки високій концентрації цукру кекси швидко засвоюються організмом, що викликає різке підвищення рівня інсуліну.

Бекон

Це один із ключових компонентів повного англійського сніданку, який може підвищити кров’яний тиск. Важливо знати, що оброблене м’ясо, наприклад бекон і шинка, шкідливе для здоров’я.

Продукт містить високу концентрацію натрію, який підвищує артеріальний тиск, якщо його їсти регулярно.

Вафлі

Вафлі містять прості вуглеводи, тому вони легко засвоюються. Рафіновані інгредієнти в борошні сприяють ожирінню та високому рівню інсуліну.

Ожиріння викликає атеросклероз, який звужує стінки артерій, що призводить до гіпертонії. Коли жирова тканина відкладається на стінках артерій, серцю доводиться працювати більше, щоб перекачувати кров до різних частин тіла.

Щоб запобігти підвищенню артеріального тиску, варто: