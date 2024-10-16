Избегайте этих популярных продуктов на завтрак, если у вас высокое давление

Людям с высоким артериальным давлением следует избегать некоторых продуктов на завтрак, которые только ухудшают состояние.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, какие показатели свидетельствуют о высоком давлении и как привести его в норму.

Признаки высокого давления

Гипертония - это заболевание сердечно-сосудистой системы, проявляющееся систематическим повышением артериального давления.

Чем выше показатель кровяного давления, тем сложнее работать сердцу. А если больной не находится под тщательным контролем, гипертония может вызвать инфаркт, инсульт и гипертрофию сердца.

Риск появления гипертонии растет из-за:

курение и употребление алкоголя

нездоровое питание

низкой физической активности и ожирения

стресс

Основные симптомы гипертонии включают:

повышенное давление (от 140/90)

головная боль

периодический шум в ушах, потемнение в глазах и головокружение

боль в области сердца

учащенное сердцебиение

чувство удушья

Какие продукты избегать на завтрак

Эксперты раскрыли четыре популярных продукта для завтрака, которых следует избегать при повышенном давлении.

Подслащенные сухие завтраки

Зерновые завтраки, которые кажутся здоровыми, могут быть не лучшим способом начать день.

На упаковках таких завтраков утверждают, что они здоровы, поскольку содержат питательные вещества и цельные зерна. Однако это не так.

Такие завтраки проходят высокую обработку и содержат добавленный сахар. Исследования показывают, что чашка хлопьев эквивалентна трем шоколадным печеньям с точки зрения концентрации сахара.

Высокий уровень сахара угнетает выработку оксида азота, способствующего расширению артерий, потенциально способствуя повышению артериального давления.

Мафины

Мафины очень вкусные, но содержат нездоровые ингредиенты, такие как очищенная мука, сахар и масла.

Они являются фабричного производства и имеют высокую концентрацию вредных компонентов, что делает их существенным фактором ожирения.

Рафинированные ингредиенты в мафинах не имеют питательной ценности. Благодаря высокой концентрации сахара кексы быстро усваиваются организмом, что вызывает резкое повышение уровня инсулина.

Бекон

Это один из ключевых компонентов полного английского завтрака, который может увеличить кровяное давление. Важно знать, что обработанное мясо, например бекон и ветчина, вредны для здоровья.

Продукт содержит высокую концентрацию натрия, который повышает артериальное давление, если его есть регулярно.

Вафли

Вафли содержат простые углеводы, поэтому они легко усваиваются. Рафинированные ингредиенты в муке способствуют ожирению и высокому уровню инсулина.

Ожирение вызывает атеросклероз, сужающий стенки артерий, что приводит к гипертонии. Когда жировая ткань откладывается на стенках артерий, сердцу приходится работать больше, чтобы перекачивать кровь в разные части тела.

Чтобы предотвратить повышение артериального давления, следует: