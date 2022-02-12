Уникальную монету в 20 гривен продают по цене мотоцикла или даже авто: как она выглядит

В Украине на онлайн-аукционе выставили на продажу необычную серебряную монету - юбилейную денежку номиналом 20 гривен, выпущенную по случаю 10-летия восстановления независимости государства, предлагают купить за 50 тысяч.

Драгоценная монета продается с деревянным футляром-коробкой от Нацбанка. К ней также полагается соответствующий сертификат. Сама денежка находится в оригинальной капсуле, которая не была тронута и не открывалась. Все - полный комплект от НБУ.

В описании указывается, что монета не реставрировалась, из дефектов - легкая патина соответствует времени монеты.

Владелец проживает в городе Стрый, покупателю он готов выслать монету почтовой посылкой. Также представлены фото лота. Торги на аукционе заканчиваются до конца 12 февраля.

Юбилейная монета в 20 гривен из серебра (фото: violity.com)

Описание юбилейной монеты

На сайте Нацбанка отмечается, что такая 20-гривневая монета - из серии "Возрождение украинской государственности". Юбилейная монета из серебра "10 лет провозглашения независимости" была введена в обращение 20 августа 2021 года. Тираж составил тысячу штук.

На аверсе монеты в круге ожерелья изображена увенчанная венцом композиция, воплощающая идею соборности Украины: малый государственный герб Украины в окружении растительного орнамента поддерживают лев и казак с мушкетом и круговые надписи: на монете из серебра "УКРАЇНА, 20 ГРИВЕНЬ 2001", а также обозначение металла и его пробы - Ag 925, вес в чистоте - 62,2; логотип Монетного двора Национального банка.

На реверсе монеты в круге ожерелья на фоне карты Украины изображено здание Верховной Рады Украины и круговые надписи "10 РОКІВ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ, 1991, 2001". Между датами размещено голографическое изображение солярного знака.

Масса драгоценного металла в чистоте: 62.2 г, диаметр: 50 мм, категория качества чеканки: пруф.

Монета номиналом 20 гривен из серебра, посвященная 10-летию восстановления независимости Украины (фото: скрин bank.gov.ua)

Нужно отметить, что предложенная стоимость такой 20-гривневой серебряной монеты - 50 тысяч гривен - вполне может позволить при желании купить за вырученные деньги мотоцикл или даже легковушку. Так, на сайтах объявлений можно увидеть ряд вариантов в такой ценовой категории, с мототранспортом, б/у автомобилями, привезенными из Европы и США, ВАЗы и прочее.

Мотоциклы и автомобили, которые продают за те же деньги (фото: скрин auto.ria.com / ua.trovit.com / olx.ua)