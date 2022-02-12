Унікальну монету в 20 гривень продають за ціною мотоцикла або навіть авто: як вона виглядає

В Україні на онлайн-аукціоні виставили на продаж незвичайну срібну монету - ювілейний грошик номіналом 20 гривень, випущений з нагоди 10-річчя відновлення незалежності держави, пропонують купити за 50 тисяч.

Дорогоцінна монета продається з дерев'яним футляром-коробкою від Нацбанку. До неї також додається відповідний сертифікат. Сам грошик знаходиться в оригінальній капсулі, яка не відкривалася. Все - повний комплект від НБУ.

В описі вказується, що монета не реставрувалася, з дефектів - легка патина відповідає часу монети.

Власник проживає в місті Стрий, покупцеві він готовий вислати монету поштовою посилкою. Також представлені фото лота. Торги на аукціоні закінчуються до кінця 12 лютого.

Ювілейна монета в 20 гривень зі срібла (фото: violity.com)

Опис ювілейної монети

На сайті Нацбанку зазначається, що така 20-гривнева монета - із серії "відродження української державності". Ювілейна монета зі срібла "10 років проголошення незалежності" була введена в обіг 20 серпня 2021 року. Тираж склав тисячу штук.

На аверсі монети в намистовому колі зображено увінчану вінцем композицію, що втілює ідею соборності України: малий державний герб України в оточенні рослинного орнаменту підтримують лев та козак з мушкетом і кругові написи: на монеті зі срібла "УКРАЇНА, 20 ГРИВЕНЬ 2001", а також позначення металу і його проби - Ag 925, вага в чистоті - 62,2; логотип Монетного двору Національного банку.

На реверсі монети в намистовому колі на тлі карти України зображено будівлю Верховної Ради України та кругові написи "10 РОКІВ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ, 1991, 2001". Між датами розміщено голографічне зображення солярного знака.

Маса дорогоцінного металу в чистоті: 62.2 г, діаметр: 50 мм, категорія якості карбування: пруф.

Монета номіналом 20 гривень зі срібла, присвячена 10-річчю відновлення незалежності України (фото: скрін bank.gov.ua)

Потрібно зазначити, що запропонована вартість такої 20-гривневої срібної монети - 50 тисяч гривень - цілком може дозволити за бажанням купити за виручені гроші мотоцикл або навіть легковик. Так, на сайтах оголошень можна побачити ряд варіантів в такій ціновій категорії, з мототранспортом, вживаними автомобілями, привезеними з Європи і США, ВАЗи тощо.

Мотоцикли та автомобілі, які продають за ті ж гроші (фото: скрін auto.ria.com / ua.trovit.com / olx.ua)