Уникальное положение планет: астролог назвал Зодиаки, которые точно разбогатеют

Гороскоп 2019 на декабрь предвещает получение крупного дохода или внезапного получения большого богатства по воле случая. Об этом сообщает астролог Павел Глоба. Как сообщается, связывается это с интересным положение планет, которое будет наблюдаться в течение всего месяца. По мнению знаменитого астролога, небесные события привлекут раскрытие крупного экономического и творческого потенциала. Каким знакам повезет разбогатеть и раскрыться в искусстве – Павел Глоба рассказал в своем блоге.

После входа в Козерога Юпитер сделает трин к Урану, находящемуся в начале знака Тельца. Это событие произойдет 15 декабря. Трин Юпитер-Уран настолько мощный, что он перекроет своим влиянием практически весь декабрь. Это достаточно редкий аспект, который повторяется дважды за 14 лет (последний раз он повторялся в 2014 году, а до того - в 2005 году). Смысл трина Юпитер-Уран состоит в новых, подчас революционных веяниях в общественной жизни. Он способен открыть новые перспективы в развитии экономики, науки и техники. Стремительно начнут развиваться новые технологии. Если в общественно-политическом устройстве стран назревают перемены и требуются реформы, то на этом аспекте они могут произойти. В личностном развитии также прекрасное время для начала нового этапа в учебе и новаторстве в делах.

Близнецы. Декабрь сулит Близнецам позитивные перемены в карьере и в уровне доходов. Уже с начала месяца вы можете почувствовать, что ситуация в карьере начинает неуклонно улучшаться. И эта тенденция будет длиться до конца месяца по нарастающей. Улучшаются отношения с вышестоящим руководством, ваши успехи в работе будут всё заметнее. В какой-то момент вам могут повысить зарплату или перевести на другой участок работы с более широким кругом ответственности и уровнем дохода. Ориентируйте себя на безусловное исполнение плановых заданий, чтобы не допускать нарушение графика. Это будет особенно цениться начальством.

Лев. На Львов в декабре навалятся заботы, хлопоты и дела. Весь этот месяц может пройти в трудах. Возможно, основной причиной этого станет увеличение нагрузки на основной работе или на учебе. Вам могут поручить выполнение крупного проекта или иного ответственного дела, которое может потребовать большой самоотдачи, сил и времени. Несмотря на высокие нагрузки, это удачный период с точки зрения профессиональной реализации и карьерного роста. Укрепятся ваши позиции на занимаемой должности, вырастет ваш авторитет в трудовом коллективе и у начальства. Естественно, чем больше вы вкладываетесь – тем больше получаете.

Гороскоп 2019 (коллаж РБК-Украина)

Скорпионы. У Скорпионов в течение декабря значительно расширится круг общения. Возможно, вы почувствуете все возрастающую потребность в общении и будете активно идти на контакты. Также могут состояться знакомства с новыми людьми, которые могут оказаться вам полезны и принесут немыслимую прибыль. Многие вопросы рабочего и личного характера удастся решать в параллельном режиме, поддерживая одновременно 2-3 направления дел. Все это становится возможным благодаря усилению ваших интеллектуальных способностей. Такая многофункциональность позволит вам быть эффективными и принесет финансовое благополучие.

Водолей. Водолеям в декабре звезды советуют углубленно изучать духовны практики, психологию и все, что имеет отношение к загадочным и таинственным явлениям. В этот период у вас может усилиться потребность побыть в состоянии тишины и уединения. Стремление к самоизоляции может вызвать в вас особые душевные состояния, когда вы станете способны лучше чувствовать свой организм. Хороший период для поисков дополнительных источников доходов, подработки удаленно и на дому.