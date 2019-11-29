Будьте осторожны: знаки Зодиака, которых ждет опасность в 2020 году

Гороскоп на 2020 год (Коллаж РБК-Украина)

Астрологи назвали знаки Зодиака, которым стоит быть внимательными и осмотрительными в 2020 году

Астрологи назвали знаки Зодиака, которых в следующем, 2020 году, подстерегает опасность и различные негативные ситуации. В целом, год Белой Металлической Крысы обещает быть спокойным и положительным, однако звезды указывают на то, что небольшие потрясения все-таки ожидаются.

Овны

Представителям этого знака стоит быть осмотрительными в финансовых делах, а особенно при больших покупках, так как есть шанс потратить деньги зря или ввязаться в авантюру. Астрологи советуют избегать дорогостоящих приобретений, а также прислушиваться к интуиции.

Раки

В 2020 году им предстоит овладеть новыми знаниями, чтобы получить хороший доход. И самое важное будет – не лениться и понимать, что для повышения своего уровня нужно приложить силы.

Гороскоп на 2020 год (Коллаж РБК-Украина)

Еще один неблагоприятный момент может возникнуть в личных отношениях, так как Раки в следующем году будут достаточно агрессивны и негативные эмоции будут бить через край, а этого допускать не рекомендуется.

Весы

Весь следующий год будет похож у представителей этого знака Зодиака на американские горки. Позитивные моменты будут резко сменяться негативными и наоборот.

Могут вылезти старые проблемы со здоровьем, и астрологи рекомендуют не отмахиваться от тревожных звоночков, а сразу идти к врачу.