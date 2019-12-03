Астролог назвал баловней судьбы, которые обретут любовь к Новому году

Любовный гороскоп 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Эти знаки Зодиака встретят свою вторую половинку в декабре, а кое-кто пойдет под венец - детально в гороскопе от Павла Глобы

Любовный гороскоп на 2019 год расскажет о настоящих счастливчиках, которые к Новому году встретят истинную любовь и обретут счастье. Для кого-то декабрь станет месяцем страсти и огня, а кто-то обретет гармонию тела и души. Именитый астролог Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которые до конца года встретят свою любовь.

Тельцы

Представители знака, которые в течение 2019 года неоднократно пытались начать новые отношения, наконец-то смогут обрести счастье. Закаменевшее сердце Тельцов снова заволнуется, и причиной тому станет, уже казалось бы, остывшая любовь. В какой-то момент к ним придет понимание, что не все мосты сожжены. Павел Глоба советует прислушаться к своему сердцу, и вполне возможно, что в 2020 году они сыграют пышную свадьбу.

Любовный гороскоп 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Раки

У тех Раков, попытки которых встретить своего избранника в течение года, оставались лишь несбыточными мечтами, появится уникальный шанс. Астролог уверен, что декабрь подарит Ракам такую любовь, которую им никогда в жизни еще не приходилось испытывать. У представителей этого знака вырастут крылья и откроется второе дыхание.

Водолеи

Водолеи привыкли с недоверием относиться к людям. Им не всегда легко удается сходиться с новыми знакомыми и доверять им. Поэтому они не сразу могут понять, что встреченный им человек именно тот единственный. Также Павел Глоба советует представителям знака по новому взглянуть на того, кто рядом. Возможно, к ним придет понимание, что искать ничего уже и не надо.