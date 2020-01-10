Уникальное астрономическое явление: Волчья Луна в январе 2020

В январе 2020 жители Украины увидят уникальное явление (Фото: pixabay com)

Астрологи назвали все опасности полнолуния и лунного затмения

Первое полнолуние в 2020 году совпадает с лунным затмением и выпадает на 10 января. Астрологи утверждают, что такое сочетание может стать очень опасным и кроме того, 10 января – последний день коридора затмений, что может добавить негативного воздействия на человечество.

Полнолуние в январе наступит 10 января в 21:21 в зодиакальном созвездии Рака. Волчье полнолуние или как ее еще называют "Волчья Луна" появится в небе вечером, около 10 вечера. Жители Украины смогут увидеть это космические явление, если не помешает туман и облачность.

Полутеневое лунное затмение будет длиться около 4 часов и как утверждают специалисты, это будет самое глубокое и заметное затмение в 2020 году. Максимальная фаза затмения наступит в 21:10 и продлится всего 2 минуты. Такое лунное затмение имеет еще несколько названий – Ледяная Луна, Луна после Йоля.

Эксперты считают, что все процессы, которые происходят с Луной, так или иначе имеют влияние на человека.

"Влияние есть. Безусловно, Луна, ее фазы – полная Луна, новая Луна – очень активно влияет на состояние женщины. Это влияние сложно объяснить, но оно есть. Когда происходит полное затемнение Луны (и это подтверждается экспериментами), то это очень влияет на самочувствие мужчин – мне были известны такие научные работы", - отметила председатель Львовского астрономического сообщества, доцент НУ "Львовская политехника", ученая-астрофизик Любовь Янков-Витковская.

Полнолуние и лунное затмение в январе 2020 (Фото: pixabay com)

Первое полнолуние в 2020 году пройдет в знаке Рака и по мнению астрологов, основные проблемы могут коснуться любви, настроения и семьи. У людей могут быть резкие смены настроения, раздражительность и агрессивность.

Что нельзя делать 10 января

Не стоит в этот день выяснять отношения и начинать ссоры, особенно на почве ревности. Это может привести к серьезным конфликтам. Возможны внутренние метания, которые потянут за собой физическое недомогание и нарушение гармонии.

Ближайшие сутки будут весьма напряженными и есть риск переутомления и астрологи советуют не браться за все дела сразу, не перегружать себя, а сохранять последовательность в делах.

Нельзя нарушать правила дорожного движения и ввязываться в сомнительные операции и дела.

Что нужно сделать 10 января

В этот день можно провести важное совещание или встречу, можно отправиться за покупками, но держать себя в рамках допустимого бюджета.

Чтобы решить собственные эмоциональные проблемы, стоит несколько часов провести в одиночестве.

Свои мысли стоит отпустить и не искать тайный смысл в том, что происходит, так как ближайшие сутки будут полны хаоса и неразберихи.

Нужно настроиться на позитив, больше улыбаться и сдерживать негативные эмоции. Все претензии к окружающим стоит высказать на следующий день, когда исчезнет дополнительная отрицательная энергетика.