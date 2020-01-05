Проблем не будет: кому звезды сулят любовь в январе 2020 года

Гороскоп любви на январь 2020 год (Коллаж РБК-Украина)

Астрологи рассказали, кто из знаков Зодиака будет счастлив в любви в январе

Гороскоп на январь 2020 года гласит, что особых трудностей в личных отношениях не будет практически у всех знаков Зодиака. Астрологи отмечают, что все неурядицы будут временными и звезды будут благосклонны к тем, кто захочет найти взаимопонимание и гармонию с близким человеком.

Астрологи рассказали, что у некоторых знаков Зодиака в середине января будет наблюдаться полная идиллия в отношениях с близкими людьми.

Близнецы

В январе для Близнецов есть только два правила в личных отношениях: отказаться от негатива и верить, что удача на их стороне. Звезды будут благосклонны к этому знаку Зодиака и сулят им успех как в поиске новых отношений, так и наслаждение от уюта и гармонии в семье.

Дева

Январь станет прекрасным месяцем для того, чтобы наладить семейные отношения. Стоит уделить время родственникам и близким и не отказываться от приглашений в гости. Звезды сулят небольшой флирт и намеки на то, что в ближайшее время одинокие Девы встретят интересного человека.

Весы

В январе удача на стороне Весов и им стоит больше времени посвятить общению. В ход можно пустить все – переписку, флирт, заигрывание. Все это будет удачным и уместным. Тем, кто уже нашел свою любовь, стоит больше времени посвятить потребностям любимого человека и это избавит от существенных конфликтов и разногласий в 2020 году.

Рыбы

В ближайшую неделю не стоит отказываться от приглашения на свидание, а также поверить в себя и отказаться от грустных мыслей. Счастье в отношениях будет зависеть от поведения обоих партнеров, а это значит, что стоит отказаться от провокаций и поискать компромиссы.