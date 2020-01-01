ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Землю накроет затяжная магнитная буря: когда ждать удара

STYLERЖизнь    01.01.2020 - 11:27
Землю накроет затяжная магнитная буря: когда ждать удара
Магнитные бури в январе (коллаж: РБК-Украина)

Магнитная буря способна вызвать головную боль и проблемы с давлением и сердцем

Магнитная буря в январе 2020 нагряне на Землю в средине месяца. Метеоудар будет не слишком мощным, но будет тянуться два дня подряд. Что такое магнитная буря, и как уберечься от ее влияния - в материале Styler.

Магнитная, или геомагнитная буря, может продлится от нескольких часов до нескольких суток. Она становится следствием поступления в окрестности Земли возмущенных потоков солнечного ветра и их взаимодействием с магнитосферой планеты.

Даты метеоударов в январе

Согласно данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, ближайшую магнитную бурю стоит ждать уже 14 и 15 января. Метеоудар не будет очень сильным, но специалисты в этот период рекомендуют внимательнее отнестись к своему здоровью.

Землю накроет затяжная магнитная буря: когда ждать удара

Магнитные бури в январе 2020 (скрин: ФИАН)

Кто подвержен влиянию магнитных бурь, и как защититься

От метеоударов могут пострадать все без исключения. Это проявляется, как беспричинная головная боль, усталость, раздражительность, апатия. Но особенно подвержены их действию метеочувствительные люди, гипертоники, с сердечно-сосудистыми недугами, психически нестабильные люди.

Чтобы минимизировать влияние магнитных бурь, медики в период геомагнитных ударов рекомендуют отказаться от алкоголя, вредной жирной пищи, свести к минимуму употребление кофе и других возбуждающих напитков.

Неплохо было бы выспаться и провести этот период за прочтением любимой книги или занятием хобби, избегать стрессовых ситуаций и семейных ссор.

Астролог назвал главных везунчиков января 2020: жизнь изменится навсегда Астролог назвал знаки Зодиака, которые встретят Новый год с новой любовью
Новости Украины гороскопмагнитная буря
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь