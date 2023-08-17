Унікальність острова втрачена. Що росіяни зробили з Джарилгачем і чи можна його відновити після масштабної пожежі

Що спричинило масштабну пожежу

Відомо, що росіяни окупували острів та облаштували там полігон. Оскільки територія вкрита рослинним покривом, загоряння легко могло статися від будь-якої іскри.

"У нас вигоріла майже вся заповідна зона, там сконцентрована основна частина всіх цінних видів, всіх частин степових екосистем, рідкісних видів, які занесені до "Зеленої книги України", а доля тварин нам взагалі невідома", - розповідає директорка Джарилгацького національного природного парку Ірина Сабашенко.

Росіяни з'єднали Джарилгач з тимчасово окупованою територією Херсонської області (фото: facebook/com/sergejonyshko)

За її словами, деякі рослини настільки рідкісні, що саме заради них і створювали заповідник. До таких належить золотобородник цикадовий, а на відновлення рослинного покриву потрібно від 10 до 30 років залежно від виду.

Офіс генерального прокурора вже відкрив кримінальне провадження у справі з пожежею на острові.

Голова Скадовської територіальної громади Олександр Яковлєв каже, що в Скадовську досі багато російських військових, які й не переймалися займанням на острові. Він також додає, що пристосованої для гасіння техніки немає.

Як це впливає на навколишнє середовище

На острові вигоріла вся незаболочена територія. А оскільки він складається з вологої та сухої частин, то фактично половина заповідного фонду втрачена. Крім рослин, загинути могли й тварини.

"Якщо частина тварин могла просто, по іронії долі, бути на периферії цієї ділянки і якось відсунутися на вологі частини острова. Тоді ця невеличка частина тварин могла вижити", - припускає еколог Олексій Василюк.

Разом із тим він переконаний, що унікальність Джарилгача втрачено.

Заповідна територія Джарилгача була переповнена рідкісними видами тварин і рослин (ілюстративне фото: skadovsk.city)

"Якби ми говорили з вами про якусь ділянку не на острові, то можна було б сказати, що важливо подивитися, які види є на сусідніх ділянках. Вони звідти зможуть розселитися. Але ж це острів посеред моря. Там немає сусідньої ділянки, з якої вони могли б розселитися знову. Тому я думаю, саме з цієї причини унікальність Джарилгача вже втрачена. Він вже буде біднішим", - пояснив експерт.

До того ж протока біля острова стала затокою через пісок, який насипали російські військові. Тепер вода застоюється, замулюється, а це може негативно відобразитися на видах риби, які там живуть.

"Там є декілька видів коропів, занесених до Червоної книги, є морські трави, які охороняються у всій Європі, й ці всі найбільш цінні види, які прив'язані до Джарилгача, насправді не на суходолі, а в мілководді поряд з ним", – розповів Василюк.

Через дії армії РФ згадані цінні рослини та тварини можуть назавжди зникнути.

Крім усього, великою проблемою є також замінованість Джарилгача. Тож перед тим, як братися за відновлення заповідного фонду, територію потрібно зробити безпечною, на що також може піти не один рік.