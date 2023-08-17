Уникальность острова утрачена. Что россияне сделали с Джарылгачем и можно ли его восстановить после масштабного пожара

Что повлекло за собой масштабный пожар

Известно, что россияне оккупировали остров и обустроили там полигон. Поскольку территория покрыта растительным покровом, возгорание легко могло произойти от любой искры.

"У нас выгорела почти вся заповедная зона, там сконцентрирована основная часть всех ценных видов, всех частей степных экосистем, редких видов, которые занесены в "Зеленую книгу Украины", а судьба животных нам вообще неизвестна", - рассказывает директор ДжарЫлгацкого национального природного парка Ирина Сабашенко.

Россияне соединили Джарылгач с временно оккупированной территорией Херсонской области (фото: facebook/com/sergejonyshko)

По ее словам, некоторые растения настолько редкие, что именно для них и создавали заповедник. К таким относится золотобородник цикадовый, а для восстановления растительного покрова требуется от 10 до 30 лет в зависимости от вида.

Офис генерального прокурора уже открыл уголовное производство по делу с пожаром на острове.

Глава Скадовской территориальной громады Александр Яковлев говорит, что в Скадовске до сих пор много российских военных, которые и не беспокоились о возгорании на острове. Он также добавляет, что приспособленной для тушения техники нет.

Как это влияет на окружающую среду

На острове выгорела вся не заболоченная территория. А поскольку он состоит из влажной и сухой части, то фактически половина заповедного фонда потеряна. Кроме растений, погибнуть могли и животные.

"Если часть животных могла просто по иронии судьбы быть на периферии этого участка и как-то отодвинуться на влажные части острова. Тогда эта небольшая часть животных могла выжить", - предполагает эколог Алексей Василюк.

Вместе с тем он убежден, что уникальность Джарылгача утрачена.

Заповедная территория Джарылгача была переполнена редкими видами животных и растений (иллюстративное фото: skadovsk.city)

"Если бы мы говорили с вами о каком-то участке не на острове, то можно было бы сказать, что важно посмотреть, какие виды есть на соседних участках. Они оттуда смогут расселиться. Но ведь это остров посреди моря. Там нет соседнего участка, с которого они могли бы расселиться снова. Поэтому я думаю, именно по этой причине уникальность Джарылгача уже утрачена. Он уже будет беднее", - пояснил эксперт.

К тому же пролив возле острова стал заливом из-за песка, который насыпали российские военные. Теперь вода застаивается, заиливается, а это может негативно отразиться на живущих там видах рыбы.

"Там есть несколько видов карпов, занесенных в Красную книгу, есть охраняемые во всей Европе морские травы, и эти все наиболее ценные виды, которые привязаны к Джарылгачу, на самом деле не на суше, а в мелководье рядом с ним", - рассказал Василюк.

Из-за действий армии РФ упомянутые ценные растения и животные могут навсегда исчезнуть.

Кроме всего, большой проблемой является заминированность Джарылгача. Поэтому, прежде чем браться за восстановление заповедного фонда, территорию нужно сделать безопасной, на что также может уйти не один год.