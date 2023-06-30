Крах туризму. Готелі та пляжі в Криму порожні на піку сезону

У Криму різкий спад туризму – готелі порожні, як і багато пляжів. Бронювань цього року у 10 разів менше, ніж у попередні роки.

Нестача туристів пов'язана зі страхом росіян їхати на відпочинок на тлі підготовки до українського контрнаступу, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Курортний сезон в анексованому Криму відзначений порожніми готелями. В одному з готелів Оленівки з мальовничим пляжем заброньовано лише 10% номерів, хоча в попередні роки з червня по вересень було повне завантаження. На пляжах у селі теж мало людей.

В інших власників готелів бронювання – 40-50%, хоча вони пропонують великі знижки.

Місцеві жителі пояснюють, що однією з причин падіння туризму є труднощі дороги – польоти до Криму припинені з 2022 року, а 22 червня 2023 ще обстріляли міст у Чонгарському районі, яким можна було доїхати до півострова.

Іншою причиною називається мілітаризація узбережжя – там викопані десятки кілометрів траншей, встановлені вогневі точки та протитанкові загородження. Тому багато пляжів недоступні.

Окупаційна влада заявила, що цього року туристичний сезон у Криму відбудеться у урізаному форматі. Причина – труднощі з транспортом та те, що туристи бояться їхати.

Цього року російські туристи справді переорієнтувалися з відпочинку у Криму на курорт Сочі. При цьому російські експерти говорять про крах кримського туризму – частка бронювань на російському туристичному ринку в Криму впала з 19% до 1% у 2023 році.

Нагадаємо, ми писали, куди їдуть росіяни замість відпочинку у Європі.

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