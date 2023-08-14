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Дивіться, як виглядає популярний курорт Затока у серпні (відео)

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Затока, Понеділок 14 серпня 2023 09:16
Дивіться, як виглядає популярний курорт Затока у серпні (відео) Фото: Як виглядають пляжі Затоки влітку 2023 (zatoka.travel)
Автор: Людмила Жукова

Селище міського типу Затока на Одещині два роки тому було одним із найпопулярніших курортів усередині країни серед українців. Але після повномасштабного вторгнення росіян та дрейфуючих мін у Чорному морі - життя там зупинилося.

Як у серпні 2023 року виглядає улюблене місце відпочинку багатьох українців показали на сторінці у Facebook "Жити у Вінниці".

Як зараз виглядає курорт Затока

"Порожні пляжі Затоки. Колись тут не було де яблуку впасти", - підписали ролик.

Так, на відео показали Центральний пляж курорту, на якому немає жодної душі. Зйомка зроблена 1 серпня 2023 року.

Ролик можна подивитися за цим посиланням.

Як виглядала Затока у 2021 році

Два роки тому у Затоці були юрби туристів. Тут відпочивали усіма сім'ями, із дітьми. На курорті пропонували відпочити на будь-який бюджет - від скромного до супер-комфортного.

Дивіться, як виглядає популярний курорт Затока у серпні (відео)Так виглядала Затока у 2021 році (фото: zaodessu.com.ua)

Українці сподіваються, що наступного року сюди повернеться життя. Про це вони пишуть у численних коментарях.

  • Улюблена Затока. Лише приємні спогади. Такою одинокою і сумною влітку вона не була ніколи. Але все буде добре і ми не раз ще відпочиватимемо тут.
  • Віримо у ЗСУ! Наступного літа знову повернеться життя! Дай Боже сил нашим воїнам, вигнати цю нечисть з нашої землі!
  • Одне з найулюбленіших місць відпочинку. Ми обов'язково приїдемо на відпочинок.
  • Боже, як боляче дивитись! Обожнюю Затоку, найкраще місце для відпочинку! Віримо, що наступного літа ми там будемо відпочивати!

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