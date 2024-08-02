Унікальні види. Топ-5 диких тварин, єдиних у своєму роді

Ківі: єдиний птах з ніздрями на кінчику дзьоба

Ківі - ці маленькі птахи, які не вміють літати та нагадують велику волохату грушу, зустрічаються тільки в Новій Зеландії. Вони належать до безкільових птахів, у яких гладка грудина без кіля для кріплення літальних м'язів, як у казуарів, ему, страусів і нанду.

У ківі є крила, довжиною близько 3 см з котячим кігтем на кінці, але вони повністю приховані під пір'ям і абсолютно марні. Попри те, що ківі маленького розміру та не вміють літати, вони можуть бігати швидше за людину.

Крім незвичного вигляду, це єдині птахи у світі з ніздрями на кінчику дзьоба, що дає їм дуже розвинений нюх. Маленькі очі ківі погано бачать вночі, тому вони покладаються на нюх і сенсорні подушечки на кінчику дзьоба для пошуку їжі (комахи та ягоди), також ківі вміє чхати.

Ківі з яйцем (фото: Вікіпедія)

Королівська кобра: єдина змія, яка будує гнізда для своїх яєць

Королівська кобра - це єдиний представник свого роду Ophiophagus, і вона отримала свою назву через здатність вбивати та поїдати інших кобр. Зустрічається в тропічних лісах і на рівнинах Індії, Південного Китаю та Південно-Східної Азії. Основна відмінність королівської кобри від інших - це її 11 великих лусочок на голові.

В середньому королівська кобра має довжину 3-3,6 метра, але може досягати 5,4 метра, що робить її найбільшою отруйною змією. Вона також є однією з найотруйніших змій у світі. Її укус містить до 6 мл отрути, що достатньо, щоб убити 20 людей або навіть слона.

Королівські кобри зазвичай не агресивні до людей, але стають небезпечними під час розмноження або коли лякаються. При загрозі кобра розпускає каптур, шипить і підіймає третину свого тіла над землею, інколи стаючи вищою за людину.

Ця змія єдина у світі, яка будує гнізда для своїх яєць. У квітні самка вибирає місце під деревом або в бамбукових кущах і починає згрібати листя своїм тілом, створюючи гніздо. Вона ущільнює листя і робить у ньому порожнину. Гніздо має висоту близько 1 метра, і в нього самка відкладає 15-50 яєць, які охороняє до появи дитинчат.

Королівські кобри можуть підіймати голову вертикально (фото: Вікіпедія)

Богомол: єдине безхребетне, здатне бачити у 3D

Богомоли - хижі комахи, які виглядають так, ніби моляться, коли їхні передні ноги перебувають у стані спокою. Однак ці люті тварини більше "полюють", ніж "моляться".

Ці комахи зазвичай ховаються серед рослинності, маскуючись під листя, гілочки або яскраві квіти. Це допомагає їм вистежувати або влаштовувати засідку на здобич. Коли жертва наближається, богомол робить швидку атаку і хапає її передніми кінцівками, які працюють як лещата.

Хоча вони зазвичай харчуються міллю, цвіркунами, кониками та мухами, вони також не роблять відмінностей і їдять також корисних комах, таких як бджоли, метелики та своїх власних братів та сестер. В деяких випадках самки з'їдають своїх самців.

Богомоли - єдині безхребетні, які можуть бачити в 3D. Вчені з Ньюкаслського університету провели дослідження, прикріпивши крихітні 3D-окуляри до очей богомолів, які були підвішені догори ногами перед екраном комп'ютера. На екрані показували 3D-зображення здобичі, і богомоли намагалися її зловити.

Богомол звичайний (фото: Вікіпедія)

Медуза: єдина біологічно безсмертна тварина

Turritopsis dohrnii - вид медуз, вперше виявлений у Середземному морі в 1800-х роках. Ця крихітна медуза, діаметром лише 4,5 мм, не тільки чудово виживає, але й має надзвичайну здатність, яка відрізняє її від будь-якої іншої тварини на планеті. Вона є єдиною біологічно безсмертною твариною, також відомою як "безсмертна медуза".

Ці маленькі прозорі тварини живуть в океанах по всьому світу. Як і всі медузи, вони починають свій життєвий цикл у вигляді личинок, які називаються планулами. Планули спочатку плавають, а потім осідають на морському дні, де виростають у циліндричну колонію поліпів. Від поліпа відбруньковуються численні дитинчата та поступово перетворюються на медуз (дорослих особин), яких ми звикли бачити.

Відмінною рисою цих медуз є те, що коли вони стикаються зі стресом, старінням, фізичними пошкодженнями або голодом, Turritopsis dohrnii може "повернутися назад у своєму розвитку". Вона активує певні генетичні механізми, які ініціюють зворотний процес розвитку клітин, змушуючи медузу повернутися на стадію поліпа. Це своєрідне "відмотування часу назад" дозволяє їй уникати старіння і відновлюватися.

Лімномедуза (фото: Вікіпедія)

Плямиста саламандра: єдине відоме хребетне, що працює на сонячній енергії

Ця саламандра синьо-чорного кольору має два ряди яскравих жовтих або оранжевих плям. Довжина тіла приблизно 18 см. Вона мешкає в лісах на сході США та в Канаді, але, попри яскравий окрас, її важко знайти, адже вона активна лише вночі.

Плямиста саламандра абсолютно унікальна, оскільки її ембріони використовують сонячну енергію, що робить їх єдиними відомими хребетними з такою здатністю.

Навесні дорослі особини вирушають у водоймища, щоб спарюватись і розмножуватися. Вони обирають місце, де немає риби, щоб їх дитинчата не стали жертвами потенційних хижаків.

Самки відкладають від двох до чотирьох мас по 250 яєць. Вони прикріплюють їх до підводних гілок та рослин у желатинових капсулах розміром з тенісний м'яч. Яйця та ембріони покриваються крихітними зеленими водоростями, які проникають в тканини та клітини личинок саламандри.

Водорості оселяються біля мітохондрій, які виробляють енергію для клітин. Вони постачають саламандрам кисень і вуглеводи, що підвищує рівень кисню в яйцях, очищає відходи та забезпечує нормальний метаболізм. Своєю чергою, відходи аміаку з ембріонів забезпечують водоростям азот, необхідний для їхнього росту.

Вогняна саламандра, з рідким помаранчевим забарвленням (фото: Вікіпедія)