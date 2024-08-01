Топ-5 стародавніх тварин, у чиє існування важко повірити

Більшість вчених сходяться на думці, що живі істоти еволюціонували шляхом природного відбору, позбавляючись несприятливих частин тіла та розвиваючи сприятливі. Хоча це повільний процес, він зазвичай призводить до створення абсолютно нових і часто дивних видів тварин.

Гігантський тасманійський диявол

Сумчастий лев (Thylacoleo carnifex) - вимерлий, м'ясоїдний і схожий на тасманійського диявола. Він був більшим, лютішим і страшнішим за сучасного нащадка, з потужними щелепами, міцними кістками і надгострими зубами. Дослідники жартуючи порівнюють його з "тасманійським дияволом на стероїдах".

Дорослий сумчастий лев у середньому важив 90 кг і без сумнівів переміг би сучасного у бою. Стародавня тварина також була більш ефективним мисливцем, здатним вбити велику здобич за лічені секунди. Водночас леву потрібно близько 15 хвилин, щоб убити велику тварину.

Хоча сумчастий лев вражає, він мав один великий недолік: його хребет був недостатньо гнучким, щоб дозволяти переслідувати жертву. До того ж його передні кінцівки та ключиці були надмірно сильними та важкими. Сумчастий лев компенсував недолік, накидаючись на свою здобич із-за дерев та пагорбів.

Як виглядав стародавній сумчастий лев (зображення: Вікіпедія)

Загальний предок ведмедів, кішок, левів, тигрів та собак

Маленький Dormaalocyon latouri - одна з найцікавіших тварин, які колись існували. Він є загальним предком понад 280 сучасних видів, включаючи тигрів, левів, собак, тюленів, ведмедів та навіть домашніх кішок. Відомо, що він жив на деревах і важив менш як 1 кілограм.

Дослідники змогли детальніше вивчити тварину, коли виявили скам'янілість віком 55 мільйонів років у Дормалі, Бельгія. Вони припустили, що зовнішність тварини нагадувала щось між невеликою пумою та білкою. Він жив на деревах, звідки нападав на дрібніших тварин і навіть комах.

Предок сучасних ссавців (зображення: Вікіпедія)

Маленький мамонт

Mammuthus creticus був маленьким мамонтом, який жив на острові Крит у Середземному морі. Він був близько 1 метра заввишки, що приблизно дорівнює зросту сучасного слоненятка. Спочатку вчені помилково вважали, що перша знайдена скам'янілість цього мамонта - це дитинча, але пізніше з’ясували, що це окремий вид мамонта.

Пізніше вчені знайшли іншу скам'янілість цього виду, дослідження показали, що останки належали особи ростом всього 1,13 метра і вагою близько 310 кг. Спочатку також вважали, що це слоненя, але потім зрозуміли, що це був справжній мамонт, оскільки його бивні були сильніше вигнутими, а тіло більшим, ніж у слоненяти.

Mammuthus creticus є прикладом карликовості, коли тварини на островах еволюціонують, стаючи меншими через обмежені ресурси або відсутність хижаків. Це явище спостерігається у багатьох тварин, включаючи слонів, оленів, бегемотів та навіть вимерлих видів людей, таких як Homo floresiensis.

Зуби критського карликового мамонта (зображення: Вікіпедія)

Молотоголова рептилія

Atopodentatus unicus було вивчено після того, як його викопні останки знайшли на півдні Китаю в 2014 році. Він отримав таку назву через свою дивну морду, що в перекладі з латині означає "унікальний, з дивними зубами".

Ця істота була розміром із крокодила. Однак замість характерної для крокодила V-подібної морди він мав морду у формі молота. Однак рептилія ніколи не була хижаком і мисливцем, а харчувалася лише рослинами з морського дна.

Вчені виявили, що цей вид мав два набори зубів. У рептилії були зубчики по краю рота і голчасті глибоко всередині рота. Кільцеподібні зуби використовувалися для виривання рослин з морського дна. Тим часом голчасті зуби слугували як сито, яке затримувало рослини, дозволяючи воді стікати назад у море.

Реставрація зовнішнього вигляду диноцефалозавра (зображення: Вікіпедія)

Стародавні крокодили Сахари

Сто мільйонів років тому Сахара була густими джунглями, наповненими дивними істотами, включаючи кілька видів крокодилів, що вимерли. Дослідники виявили деяких.

Один з них - 6-метровий Kaprosuchus saharicus буквально крокодил-кабан (він же BoarCroc), у якого ноги знаходилися під тілом, а не на боці, як у сучасних нащадків. У BoarCroc також була броньована паща, заповнена кинджалеподібними зубами, а його морда нагадувала морду кабана.

Стародавній крокодил Капрозух (зображення: Вікіпедія)

Пізніше дослідниками були виявлені інші види крокодилів, які нині вважаються вимерлими. Серед них Araripesuchus rattoides (також RatCroc), Araripesuchus wegeneri (також DogCroc) та Anatosuchus minor (також DuckCroc). Перші два види харчувалися рослинами.

У DogCroc була собача морда, а у DuckCroc одна половина морди була довшою за іншу. Також відомо, що RatCroc використовував для копання два своїх передніх зуби, що виступали вперед, як у пацюків або мишей.

Найдивнішим вважається Laganosuchus thaumastos, довжиною 6 метрів, якого називали "PancakeCroc" через його незвичайно плоску, довжиною 1 метр і схожу на млинець голову. Дослідники вважають, що крокодил просто відпочивав з відкритим ротом, терпляче чекаючи на жертву, яка нічого не підозрюючи сама сідала йому в рот.

Реконструкція давнього виду Laganosuchus thaumastos (зображення: Вікіпедія)