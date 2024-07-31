5 незвичайних тварин, названих на честь відомих людей

Деякі знаменитості надихали багатьох учених та дослідників своєю зовнішністю чи певною роллю. Це означає, що на їхню честь названо не одну істоту.

Сліпень Бейонсе

Один із видів сліпнів удостоївся бути названим на честь попспівачка Бейонсе: Scaptia beyonceae. Він був виявлений у Північному Квінсленді (Австралія) і офіційно названий дослідником з Організації наукових та промислових досліджень Співдружності (CSIRO) Браяном Лессардом.

Ця муха, що вважається в регіоні шкідником, була спіймана в 1981 році, того ж року, коли народилася Бейонсе. Комаха отримала свою назву через своє унікальне золотисте черевце, яке, як кажуть, нагадувало волосся відомої співачки.

Сліпень Бейонсе (зображення: Вікіпедія)

Карибська спадщина Боба Марлі

На честь покійного ямайського співака та гітариста Боба Марлі було названо одного з видів паразитичних ракоподібних, що живляться кров'ю та відомі як ізопод гнатіїд.

Gnathia marleyi був ідентифікований дослідником з Університету штату Арканзас під час вивчення коралових рифів Карибського басейну Полом Сіккелем. Його назва служить даниною поваги Бобу Марлі та його карибській спадщині, і це був перший новий вид, описаний у Карибському басейні за останні два десятиліття.

Gnathia marleyi відіграє унікальну екологічну роль як паразит крові, що харчується рифовими рибами. Це вид, який підкреслює потенційний вплив паразитів на морські популяції та важливість розуміння передачі хвороб у морських екосистемах.

Через це він став предметом активного дослідження, що фінансується Національним науковим фондом, який вивчає взаємодію між відносинами паразитів і здоров'ям довкілля коралових рифів.

Ракоподібне імені Боба Марлі (зображення: Вікіпедія)

Елтон Джон подарував ім'я новому виду

У 2015 році в індонезійських рифах Раджа-Ампат було виявлено новий вид ракоподібних, що нагадує креветку, названий Leucothoe eltoni на честь співака Елтона Джона. Назву йому дав дослідник із коледжу природничих наук та океанографії у Флориді Джеймс Томас. Така назва була обрана через те, що дослідник все життя захоплювався музикою Елтона Джона.

Ракоподібне виявили всередині іншого рифового безхребетного, явище, відоме як "коменсальна асоціація" - тип паразитичних відносин. Дослідники на Гаваях також виявили, що Leucothoe eltoni прибув до моря як інвазивний вигляд.

Як виглядають ракоподібні (зображення: Вікіпедія)

Дональд Трамп дав ім’я метелику й амфібії

Невеликий метелик Neopalpa donaldtrumpi був названий на честь Дональда Трампа безпосередньо перед тим, як він став 45-м президентом США. Метелик був виявлений у Каліфорнії дослідником з Оттави (Канада) Вазриком Назарі. Його надихнули золотисті лусочки на її голові, які, на його думку, нагадували характерну зачіску Трампа.

Ареал проживання молі охоплює південну Каліфорнію та мексиканський регіон Нижня Каліфорнія. Назарі висловив сподівання, що присвоєння імені спонукатиме Трампа приділяти першорядну увагу охороні навколишнього середовища та, зокрема, захисту делікатних екосистем, які все ще є притулком для численних невідкритих видів.

Голова метелика великим планом (фото: Вікіпедія)

Дональд Трамп (фото: Вікіпедія)

Через рік подібне ім’я отримала сліпа, амфібія, знайдена в Панамі - Dermophis donaldtrumpi, під час президентства Дональда Трампа. Ім'я було обрано генеральним директором EnviroBuild, компанії з виробництва екологічно чистих будівельних матеріалів Ейданом Беллом, який заплатив 25 000 доларів на аукціоні за право на таку назву.

Белл пояснив тоді, що поведінка істоти, яка зариває голову в землю, була схожа на підхід Трампа до зміни клімату. Амфібія особливо вразлива до наслідків глобального потепління і її назва покликана привернути увагу до його небезпек.

Фонд Rainforest Trust, який отримав кошти від аукціону, вирішив наголосити на важливості захисту тропічних лісів для пом'якшення наслідків зміни клімату у своєму коментарі до вирішення.