Унікальна зелена комета вперше за 50 тисяч років наблизилась до Землі. Коли її можна побачити

Що відомо про зелену комету

Вперше крижане небесне тіло під назвою C/2022 E3 (ZTF) помітили на нічному небі у березні 2022 року.

Вже у кінці грудня цього ж року вчитель природничих наук на пенсії й астрофотограф Ден Бартлетт зміг її сфотографувати зі свого будинку поблизу національного парку Йосеміті в Каліфорнії.

"Коли біля вас є озера чи океан, вони спричиняють плавніший потік повітря. Це означає, що зірки не так сильно мерехтять, тому ви бачите більше деталей", - розповідає чоловік.

Комету можна буде спостерігати у Північній півкулі протягом січня. До слова, Україна розташована саме у цій частині планети. Ті, хто живе в Південній півкулі, зможуть її побачити в лютому.

Без телескопа комета виглядатиме як "невеличка зеленувата пляма в небі". А в телескоп можна буде розгледіти зелений хвіст комети.

За словами вчених, чим ближче вона наближатиметься до нашої планети, тим яскравішою ставатиме.

Період обертання цієї комети навколо Сонця становить близько 50 000 років. Тому у сучасних людей зараз є єдина можливість її побачити.

Проєкція піку наближення комети до Землі 1 лютого 2023 року, Каліфорнія (візуалізація: The Planetary Society/Stellarium)