Уникальная зеленая комета впервые за 50 тысяч лет приблизилась к Земле. Когда ее можно увидеть

Что известно о зеленой комете

Впервые ледяное небесное тело под названием C/2022 E3 (ZTF) было замечено на ночном небе в марте 2022 года.

Уже в конце декабря этого же года учитель естественных наук на пенсии и астрофотограф Дэн Бартлетт смог ее сфотографировать из своего дома вблизи национального парка Йосемити в Калифорнии.

"Когда возле вас есть озера или океан, они вызывают более плавный поток воздуха. Это значит, что звезды не так сильно мерцают, поэтому вы видите больше деталей", - рассказывает мужчина.

Комету можно будет наблюдать в Северном полушарии в течение января. К слову, Украина находится именно в этой части планеты. Те, кто живет в Южном полушарии, смогут ее увидеть в феврале.

Без телескопа комета будет выглядеть как "небольшое зеленое пятно в небе". А в телескопе можно будет разглядеть зеленый хвост кометы.

По словам ученых, чем ближе она будет приближаться к нашей планете, тем ярче будет становиться.

Период обращения этой кометы вокруг Солнца составляет около 50 000 лет. Поэтому у современных людей сейчас есть единственная возможность ее увидеть.

Проекция пика приближения кометы к Земле 1 февраля 2023 г., Калифорния (визуализация: The Planetary Society/Stellarium)