Унікальна зелена комета вперше за 50 тисяч років наблизилась до Землі. Коли її можна побачити

Вперше за 50 тисяч років до Землі наблизилась зелена комета. Вона може затриматися у навколоземному космічному просторі протягом місяця. З 12 січня її можна побачити у Північній півкулі у бінокль - вона виглядає як невеликий зелений відблиск. Оскільки комета дуже яскрава, то за припущеннями вчених вона може бути помітною навіть неозброєним оком. Найближче до Землі це небесне тіло опиниться 1 лютого. У цей момент комета перебуватиме за 42 мільйони кілометрів від нашої планети.

Про це повідомляє американське космічне бюро NASA у своєму блозі.