Уникальная зеленая комета впервые за 50 тысяч лет приблизилась к Земле. Когда ее можно увидеть
Впервые за 50 тысяч лет к Земле приблизилась зеленая комета. Она может задержаться в околоземном пространстве в течение месяца.
С 12 января ее можно увидеть в Северном полушарии в бинокль - вона выглядит как небольшой зеленый отблеск. Поскольку комета очень яркая, то по предположениям ученых она может быть заметна даже невооруженным глазом.
Ближе всего к Земле это небесное тело окажется 1 февраля. В этот момент комета будет находиться в 42 миллионах километров от нашей планеты.
Об этом сообщает американское космическое бюро NASA в своем блоге.
Что известно о зеленой комете
Впервые ледяное небесное тело под названием C/2022 E3 (ZTF) было замечено на ночном небе в марте 2022 года.
Уже в конце декабря этого же года учитель естественных наук на пенсии и астрофотограф Дэн Бартлетт смог ее сфотографировать из своего дома вблизи национального парка Йосемити в Калифорнии.
"Когда возле вас есть озера или океан, они вызывают более плавный поток воздуха. Это значит, что звезды не так сильно мерцают, поэтому вы видите больше деталей", - рассказывает мужчина.
Комету можно будет наблюдать в Северном полушарии в течение января. К слову, Украина находится именно в этой части планеты. Те, кто живет в Южном полушарии, смогут ее увидеть в феврале.
Без телескопа комета будет выглядеть как "небольшое зеленое пятно в небе". А в телескопе можно будет разглядеть зеленый хвост кометы.
По словам ученых, чем ближе она будет приближаться к нашей планете, тем ярче будет становиться.
Период обращения этой кометы вокруг Солнца составляет около 50 000 лет. Поэтому у современных людей сейчас есть единственная возможность ее увидеть.
Проекция пика приближения кометы к Земле 1 февраля 2023 г., Калифорния (визуализация: The Planetary Society/Stellarium)
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