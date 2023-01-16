Уникальная зеленая комета впервые за 50 тысяч лет приблизилась к Земле. Когда ее можно увидеть

Впервые за 50 тысяч лет к Земле приблизилась зеленая комета. Она может задержаться в околоземном пространстве в течение месяца. С 12 января ее можно увидеть в Северном полушарии в бинокль - вона выглядит как небольшой зеленый отблеск. Поскольку комета очень яркая, то по предположениям ученых она может быть заметна даже невооруженным глазом. Ближе всего к Земле это небесное тело окажется 1 февраля. В этот момент комета будет находиться в 42 миллионах километров от нашей планеты.

Об этом сообщает американское космическое бюро NASA в своем блоге.