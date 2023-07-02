Унікальна Грозова Повня у липні: коли відбудеться і чого треба побоюватися

Друга літня Повня настане 3 липня, і вона збігається з Супермісяцем - космічним явищем, коли Місяць максимально наблизиться до Землі. Липневий Повний місяць вважається енергетично сильним, і він має багато інших назв - Грозовий Місяць, Кривавий Повний місяць, Повний місяць Бака, Оленячий Місяць або Громовий Місяць.

Коли на небі можна буде побачити Повний Місяць і що не варто робити найближчими днями – читайте нижче.

Повний місяць у липні

Повний місяць зійде на небі у понеділок, 3 липня о 14:40 за київським часом. Сильна енергетика Повного місяця почне діяти вже ввечері в неділю, 2 липня. І продовжиться цей вплив до вечора вівторка, 4 липня.

Одночасно з цим Місяць перебуватиме на максимально близькій відстані від Землі - 361 934 км. Стандартна відстань – 382 900 км.

Після зближення із Землею, Місяць на максимальну відстань зблизиться із Сатурном. Таке явище називається Супермісяцем і до кінця року Місяць наблизиться так близько до Землі ще три рази – 1 та 31 серпня, а потім 28 вересня.

Чи можна буде побачити Супермісяць

За словами експертів, побачити Супермісяць буде можна - протягом усієї ночі. Бажано виїхати за місто, щоби не заважали вогні населених пунктів. Для спостережень можна використовувати телескоп чи бінокль.

Пік Супермісяця очікується у ніч на 5 липня. У момент зближення, Місяць із Землі здаватиметься дуже величезним і в нього буде червоне забарвлення.

Особливості липневого Повного місяця

Дні липневого Повного Місяця та Супермісяця вважаються найсильнішими в енергетичному плані. Через наближення до Землі, Місяць діятиме на людину сильніше, ніж звичайно.

Цього місяця Повня відбудеться в сузір'ї Козерога, а значить негативний вплив буде м'якшим. Можливі сварки між закоханими, конфлікти та непорозуміння у спілкуванні. Люди почуватимуться емоційно виснаженими.

Що не можна робити в Повний місяць

Не варто цими днями конфліктувати, сваритися, з'ясовувати стосунки та що дуже важливо – реагувати на провокації. Це стосується як спілкування зі знайомими та близькими людьми, так і з незнайомими людьми на вулиці, у транспорті.

У Повний місяць можуть загостритися хронічні захворювання, похитнутися душевна рівновага, емоційний стан нагадуватиме гойдалки, можуть бути нервові зриви.

Намагайтеся не допускати негативних думок, не налаштовуйте себе на невдачі, не намагайтеся заглушити душевний біль алкоголем.

Будьте обережні у спілкуванні, і не сильно довіряйте інтуїції – у такі дні вона може сильно підвести. Перевіряйте всі цифри в документах, двічі перерахуйте гроші перед оплатою, переказом або іншими фінансовими операціями.

Також не варто:

вплутуватися у сварки

з'ясовувати особисті стосунки

розпочинати нові справи

міняти роботу

небажано перевтомлюватися або брати навантаження більше звичайного - вдома, у спорті, на роботі

не варто проводити важливі переговори чи особисті бесіди

не рекомендується робити пропозицію, оформляти шлюб

не варто робити дорогі та великі покупки

небажано вирушати в далеку дорогу

А що можна робити в Повний місяць

Можна завершувати раніше розпочаті справи

Записувати важливі думки та ідеї

Варто переосмислити минуле, проаналізувати свої помилки

Якщо сварка затягнулася - можна просити вибачення і помиритися

Потрібно відпустити негативні емоції

У такі дні можна подбати про себе і зробити те, на що у вас давно не вистачало часу