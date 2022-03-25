Волновахи больше не существует, а бойцы ВСУ заняли позиции в Мариуполе, - глава ОВА
Украинские военные контролируют ситуацию в ключевых городах, в том числе и в Мариуполе. Однако, Волноваху оккупанты почти уничтожили.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова председателя Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
По словам Кириленко, сегодня обстрелы идут по всей линии разграничения:
- Авдеевка;
- Очеретино;
- Торецьк;
- Угледар.
"Ключевые города и все крупные города находятся под контролем украинских Вооруженных сил Украины", - добавил Кириленко.
Однако, как отметил председатель ОВА, украинские военные покинули Волноваху из-за того, что города фактически не существует вследствие уничтоженной инфраструктуры и зданий.
"Поэтому ВСУ перебазировались на другие позиции. Другие населенные пункты, в том числе многострадальный Мариуполь, держатся украинскими вооруженными силами", - отметил Кириленко.
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