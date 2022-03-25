Волновахи больше не существует, а бойцы ВСУ заняли позиции в Мариуполе, - глава ОВА

Украинские военные контролируют ситуацию в ключевых городах, в том числе и в Мариуполе. Однако, Волноваху оккупанты почти уничтожили.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова председателя Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

По словам Кириленко, сегодня обстрелы идут по всей линии разграничения:

Авдеевка;

Очеретино;

Торецьк;

Угледар.

"Ключевые города и все крупные города находятся под контролем украинских Вооруженных сил Украины", - добавил Кириленко.

Однако, как отметил председатель ОВА, украинские военные покинули Волноваху из-за того, что города фактически не существует вследствие уничтоженной инфраструктуры и зданий.

"Поэтому ВСУ перебазировались на другие позиции. Другие населенные пункты, в том числе многострадальный Мариуполь, держатся украинскими вооруженными силами", - отметил Кириленко.