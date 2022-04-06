Всплыло видео с кладбища, переполненного свежими могилами российской "разведки ВДВ"

В сети появилось видео, на котором показали целую "аллею" убитых в Украине российских военных, тех самых ВДВ-шников, которыми гордится путинская армия.

Об этом сообщили в Telegram "Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами".

Несмотря на то, что "на россии потерь нет", красноречивые свидетельства говорят совсем о другом.

Импровизированное кладбище расположено в городе Михайловск в Ставропольском крае России.

На кадрах виднеются десятки свежих могил с венками и крестами. Над ними развеваются флаги со словами "разведка ВДВ".

Скриншот

"Вот она аллея пацанов, кладбище. Город Михайловск. Все ВДВ-шники пацаны", - говорит оператор видео.

Отметим, что министерство обороны России с начала войны против Украины признало гибель лишь 1 351 военного.

Между тем, по данным украинского Генштаба на 5 апреля, Россия потеряла в Украине около 18 500 военных погибшими.