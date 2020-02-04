Уничтожают уникальный парк: новый поворот в скандале с ТРЦ Киева

ТРЦ в Киеве попал в скандал после того, как стало известно, что под его строительство вырубается лес. ТРЦ "Лесная" будет находиться между Броварским проспектом, улицами Киото и Мурманской. Коммунальщики прокомментировали эту ситуацию.

В Киевзеленстрое отметили, что в 2004 году Киеврада передала ООО "Жен Сан" земельный участок площадью 4,01 га в аренду на 25 лет для строительства торгового центра с многоэтажным паркингом возле станции метро "Лесная".

Коммунальщики на своей странице в Facebook также сообщили, что территория, которую сдали в аренду для строительства ТРЦ, не входит в состав зеленой зоны территории парка "Киото".

Схема парка и зоны строительства (фото: facebook.com/zelenbud)

Этот участок находится рядом возле парка, который в 2018 году был объявлен парком-памятником садово-паркового искусства местного значения.

При этом в Киевзеленстрое будут обращаться к Государственной экологической инспекции Украины, чтобы она провела внеплановую проверку и выяснила все обстоятельства удаления зеленых насаждений.

Напомним, что в центре Киева на Владимирской горке нагло рубят деревья. При этом данный участок является объектом природно-заповедного фонда и объектом культурного наследия.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве в Голосеевском лесу в урочище Теремки нещадно рубят деревья. Между людьми произошли стычки.