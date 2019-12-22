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В одном из парков Киева нещадно рубят лес: прошли первые "разборки" (фото)

STYLERЖизнь    22.12.2019 - 17:56
В одном из парков Киева нещадно рубят лес: прошли первые "разборки" (фото)
В Киеве незаконно рубят деревья (фото: Михайло Погребиський/Facebook)

В Киеве на территории Голосеевского леса рубят деревья

В Киеве на территории Голосеевского леса нещадно рубят деревья. Это происходит в урочище Теремки, там же прошли первые физические стычки между защитниками природы и теми, кто рубит деревья. Об этом на своей странице в Facebook заявил Михаил Погребиский.

"Сегодня наконец-то увидели в целом адекватную реакцию директора НПП "Голосеевский" Вячеслава Потапенко - он и работники Государственной службы охраны природно-заповедного фонда НПП "Голосеевский" сегодня были на месте вырубки, которая продолжается, вместе с представителями Общественного совета при Голосеевской РГА, ОСН "Теремки 1 ", института зоологии им. Шмальгаузена НАНУ (землепользователь урочища), помощниками народного депутата Александр Юрченко, экоактивистов", - написал Михаил.

Лесорубов присутствие общественности совсем не смутило, они нагло продолжали рубить лес и показывали нецензурные жесты. Руководит незаконной вырубкой представитель ЗАО "Атлант" Голованов Валерий Викторович, который любой ценой намерен построить на территории нацпарка автомобильную дорогу и проложить трубы.

"Я все равно дорежу до конца!" - заявил Голованов.

В одном из парков Киева нещадно рубят лес: прошли первые &quot;разборки&quot; (фото)В одном из парков Киева нещадно рубят лес: прошли первые &quot;разборки&quot; (фото)На территории Голосеевского леса рубят деревья (фото: Михайло Погребиський/Facebook)

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