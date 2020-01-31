В центре Киева нагло рубят деревья: в зоне культурного наследия (фото)

В центре Киева рубят деревья (Коллаж РБК-Украина)

В Киеве на Владимирской горке рубят деревья

В самом центре Киева на Владимирской горке коммунальные службы спилили деревья. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Назар Приходько, который стал очевидцем произошедшего.

Мужчина напомнил, что горка является объектом природно-заповедного фонда и объектом культурного наследия - Долина реки Днепр,

"Владимирская горка, это историческая местность в центре Киева, где князь Владимир Русь крестил. Горка является объектом природно-заповедного фонда и объектом культурного наследия - Долина реки Днепр, а спилили около ста деревьев", - написал Приходько.

На Владимирской горке в Киеве срубили деревья (фото: facebook.com/pumamgo)

"Кто позволил? Как так можно ??? Виталий Кличко - вы там совсем уж, как ??? На такие работы, в зоне культурного наследия, требуется разрешение не только местных, но и государственных органов власти !!! Кто позволил массовую вырубку на Владимирской горке ??? Может в Министерстве культуры пожар в архивах была таки НЕ через проводку?" - возмутился Приходько.

На снимке можно увидеть, что вдоль лестницы, ведущей к Днепру, на месте деревьев остались только опилки и пеньки.